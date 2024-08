Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jamie Oliver gooit helemaal geen kipnuggets in de airfryer, maar ’tilt hem naar een hoger niveau’

De airfryer, dat is toch gewoon een frituurpan zonder vet en stank? En handig voor je patat (of friet, of frites, weet ik veel)? Fout, fout, fout, als het aan Jamie Oliver ligt. Hij gaat op 24Kitchen laten zien wat je allemaal voor lekkers met gebruik van de airfryer op tafel kunt toveren.

Jamie’s Air-Fryer Meals heet het programma dat je nu kunt zien. Metro bekeek de eerste aflevering van The Naked Chef met kleren aan voor tv-rubriek Blik op de Buis. Enne, we kregen bij het zien van zoveel dampends uit de airfryer best trek.

Druktemaker Jamie Oliver

De Britse chef-kok loopt inmiddels tegen de 50, maar als tv-persoonlijkheid kookt en bakt hij stug door. Het is een beetje een druktemaker in de keuken, maar hij maakt zich ook druk om ‘dingen’. Zo zette hij restaurant Fifteen op (ook in Amsterdam, maar failliet), waarbij hij kansarme jongeren een opleiding bood. Ook begon hij een actie om de kwaliteit van schoolmaaltijden te verbeteren. We hebben het dan over Groot-Brittannië. Metro schreef echter ook eens over zijn dinertosti. We noemden Jamie Olivers lekkernij toen ‘het ultieme brakvoer‘.

Ambassadeur van de airfryer?

Nu zet Jamie Oliver zich in voor de airfryer. Zo lijkt het in ieder geval, als je Jamie’s Air-Fryer Meals bekijkt (45 minuten per aflevering, beetje lang). Geen idee of dit een soort ambassadeursschap is (lees: hij harkt er een berg poen mee binnen), maar als je kijkt, krijg je mee dat de airfryer zo’n beetje het allerbeste apparaat ooit is. In zijn 24Kitchen-keukentje klinken aan de lopende band enthousiaste termen als delicious en amazing en elk simpel stukje vis is op z’n minst beautiful.

Maar ja, voor jou en mij staat de airfryer misschien wel alleen gelijk aan patat, kipnuggets en – als je heel erg uit de culinaire band springt – gebakken piepertjes. Voor Jamie Oliver niet hoor. Hij ’tilt de airfryer naar een hoger niveau’.

👩‍🍳 De airfryer De airfryer is nog relatief jong: in 2005 werd het eerste octrooi voor het apparaat ingediend. Philips demonstreerde hem in 2010 voor het eerst, op een beurs voor consumentenelektronica in Berlijn. Inmiddels zijn er veel meer merken. Enkel voordelen: minder vet, geen vette damp en stank, gemakkelijk schoon te maken, minder risico op vlam in de pan. Volgens Jamie Oliver heeft bijna 50 procent van de huishoudens in zijn thuisland een airfryer.

Airfryer met een ‘geliefde reputatie’

Op deze manier schotelt 24Kitchen de eventuele toekomste kijkers het nieuwe programma voor: ‘Jamie deelt innovatieve manieren om je airfryer voor elke gelegenheid te gebruiken. Hij demonstreert hoe de airfryer zijn geliefde reputatie heeft verdiend met eenvoudige familiefavorieten en tilt het vervolgens naar een hoger niveau door extra smaak en flair toe te voegen. Jamie laat ons kennismaken met briljante nieuwe manieren om ons airfryer-repertoire te verbeteren.’

Goed… tja, dus. We kunnen echter ook ons voordeel doen met deze reclamespot voor de airfryer. Jamie Oliver geeft namelijk prima tips en legt het duidelijk uit. Handig dus, als je geen sterrenkok bent of altijd blij met een beetje inspiratie (daar heb je Oliver helemaal niet voor nodig trouwens, want met Metro‘s collega’s van Culy weet je genoeg).

Hele borden vol

De Brit schotelt je op tv hele borden vol voor („alles is crispy”), dus complete maaltijden. Helemaal prima. Dat hij af en toe „come on, ahaaaaaaa!” roept, als er weer een stukje kip gebakken is, moet je maar even op de koop toe nemen. Mocht jij dat thuis ook roepen tegen je spaghetti bolognese, dan heb ik uiteraard niks gezegd.

Kortom: even door al dat gejuich heen kijken, dan heb je wel wat aan dit nieuwe programma. Alleen de witte boontjes uit aflevering één zien er niet zo lekker uit. Maar ja, het blijft een Brit hè?

Aantal blikken uit 5: 2,5

Jamie’s Air-Fryer Meals is vanaf vandaag (29 augustus) elke donderdag om 19.00 uur op 24Kitchen te zien.

