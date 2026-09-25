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Jongeren vinden betaalverzoek onder 5 euro ongemakkelijk, maar stellen betalen juist vaker uit

Jonge Nederlanders hebben opvallend veel moeite met kleine betaalverzoeken. 38 procent van de 18- tot 34-jarigen vindt een verzoek onder 5 euro ongemakkelijk. Tegelijkertijd stellen jongeren zelf het betalen van zo’n verzoek relatief vaak uit.

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Onder 55-plussers heeft slechts een op de vijf er moeite mee. Dat blijkt uit onderzoek van kassa- en betaalplatform Lightspeed, uitgevoerd onder 3000 Nederlandse restaurantbezoekers.

38 procent betaalt liever extra dan discussiëren over de rekening

Ook praten over geld of prijzen in een restaurant vinden veel mensen lastig. 14 procent voelt zich ongemakkelijk als ze moeten bespreken hoe de rekening wordt betaald, 16 procent ontwijkt dat onderwerp het liefst helemaal, om de sfeer niet te bederven. Juist doordat mensen het gesprek liever uit de weg gaan, betalen zij soms meer dan nodig. Bijna vier op de tien (38 procent) legt liever wat extra geld bij dan dat er een discussie ontstaat over wie wat heeft besteld.

Jongeren vinden het opvallend genoeg het moeilijkst om geld te vragen, maar zijn ook het minst snel met betalen. 19 procent van de jongeren tot 25 jaar heeft een betaalverzoek van iemand anders weleens genegeerd of uitgesteld, tegen 7 procent van alle ondervraagden.

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42 procent verdeelt restaurantrekening liever gelijk over de groep

Het is een bekend dilemma als je met een groep(je) uit eten gaat: wordt de rekening evenredig verdeeld of betaalt ieder voor zich? 42 procent gaat voor de eerste optie, 29 procent betaalt liever alleen voor de dingen die zij zelf bestelden. 24 procent geeft aan goedkopere items te bestellen, omdat de rest dat ook deed. 10 procent heeft weleens minder besteld, zodat de gehele rekening lager zou zijn.

„Betaaltechnologie heeft ons afrekenen in restaurants flink veranderd”, zegt Emine Youssef, Regional Senior Director voor West-Europa bij Lightspeed. „Waar een gezelschap vroeger samen betaalde en kleine verschillen wegvielen, rekent nu vaker iedereen los af of gaat er na afloop een betaalverzoek rond. Handig, maar het maakt een gezamenlijk moment iets individueels, en dat kan ongemakkelijk voelen, zelfs bij een paar euro. Diezelfde technologie kan het ongemak net zo goed wegnemen. Als het kassasysteem de rekening moeiteloos per gast of per gerecht splitst, hoeft niemand achteraf nog te rekenen of een verzoek te sturen. Dan werkt de techniek juist vóór het gezelschap in plaats van ertussen.”

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Geschreven door Roos Ravensbergen Roos (1997) heeft Media, Informatie en Communicatie gestudeerd met een focus op journalistiek en schrijven. Als eindredacteur en houdt ze spel- en tikfouten als een havik in de gaten. Daarnaast schrijft ze over persoonlijke verhalen, waar ze mensen met een bijzonder verhaal voor interviewt. Ook behandelt ze onderwerpen als entertainment, gezondheid, lifestyle en geld & carrière.

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