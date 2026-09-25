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Verstappen snelste in derde training voor GP Azerbeidzjan

Max Verstappen heeft bij de derde vrije training voor de Grote Prijs van Azerbeidzjan de snelste ronde gereden. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 noteerde in zijn Red Bull een tijd van 1.43,922, waarmee hij iets sneller was dan de Brit George Russell van Mercedes (1.44,021).

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De Brit Lewis Hamilton (Ferrari) klokte de derde tijd, voor de Italiaanse kampioenschapsleider Kimi Antonelli (Mercedes). De Monegask Charles Leclerc van Ferrari maakte de top 5 compleet.

Verstappen (28) dook in de laatste minuten voor het einde van de sessie onder de tijd van Russell. Eerder tijdens de training miste de Nederlander nog een bocht en spinde hij, waarna hij klaagde dat zijn auto „stuiterde als een kangoeroe”.

Positief

Verstappen had donderdag tijdens de eerste trainingen de tweede en derde tijd neergezet. De Limburger was na afloop positief over de meest recente aanpassingen aan de auto. „De updates aan de auto werken zoals verwacht en al met al was het best een goede start voor ons”, zei hij.

Later op vrijdag staat om 14.00 uur de kwalificatie op het programma. De grand prix begint zaterdag om 13.00 uur. De Grote Prijs van Azerbeidzjan is de vijftiende ronde in het kampioenschap. Na de race in Bakoe zijn er nog acht races te gaan. Verstappen is de nummer 6 in de WK-stand. Antonelli gaat aan de leiding, voor Russell.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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