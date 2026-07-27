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Na Tikkie-ruzie kiezen Metro-lezers massaal voor één oplossing: vrienden met minder geld betalen minder

Als je met je vrienden ‘een weekendje weg’ gaat, hoe moeten de kosten dan worden verdeeld? Hoe krijg je het voor elkaar dat het Tikkie dat je krijgt (of stuurt) naar ieders zin klopt? Dat was in één zin de kern van een Metro-verhaal afgelopen zaterdag. We vroegen de lezers daarbij: wat vind jij netjes als het om de financiële afwikkeling van zo’n weekendje gaat? De uitkomst grotendeels: de kleine knip hoeft minder te betalen.

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Trammelant in de vriendengroep om een Tikkie na een weekendje weg: ‘Was dat gouden soep of zo?’, was de titel boven het Metro-artikel. Tja, dat kan gebeuren als je vooraf geen goede afspraken over de uitgaven maakt. De aanleiding was een verhaal van een échte vriendengroep. Zij keken op gezamenlijk oud en nieuw vieren terug in de documentaire Tikkie Gevoelig, gemaakt door een van de vriendinnen. De korte docu kun je terugzien via NPO Start.

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Onduidelijkheid vooraf zorgt voor ruzie over een Tikkie

Het probleem bij de vrienden uit de docu, die het nieuwe jaar begonnen met ruzie over een Tikkie, was onduidelijkheid. Een deel van de groep was in de veronderstelling dat potluck de bedoeling was. Iedereen maakt dan thuis iets of neemt wat mee en kan zelf beslissen hoeveel geld hij of zij uitgeeft. De rest dacht dat alle kosten op een hoop werden gegooid en iedereen hetzelfde bedrag moest betalen, uitgerekend door de app Wie Betaalt Wat?.

Metro vroeg in een poll onder het verhaal: vind jij dat tijdens een vriendenweekend de kosten verdeeld moeten worden? Of dat vrienden die het niet zo breed hebben minder hoeven te betalen? Op het moment van schrijven hadden bijna 1770 mensen op de poll gestemd (Metro heeft overigens ook dagelijks rond 12.00 uur ‘De stelling van de dag‘).

Uitslag poll over kosten vriendenweekend

De uitslag van de poll:

71 procent : Het idee van potluck staat me wel aan. Dan kan iedereen – ook vrienden met minder geld – bepalen hoeveel hij of zij uitgeeft.

: Het idee van potluck staat me wel aan. Dan kan iedereen – ook vrienden met minder geld – bepalen hoeveel hij of zij uitgeeft. 29 procent: Geen gezeik, kosten verdelen graag. Dan is het maar duidelijk.

Op Facebook hebben Metro-lezers . Zo zegt Sylvana: „Gewoon lekker je eigen deel betalen. Ik weet met eten dat ik sowieso altijd de pineut ben en voor anderen betaal. Ik drink geen alcohol en daarnaast eet ik geen drie gangen, want dat krijg ik niet op. Ik ben altijd het goedkoopste uit, dus het gelijk splitten van de rekening, daar doe ik gewoon echt niet aan.” Mieke vindt dat mensen met een wat krappere knip maar thuis moeten blijven: „Dat moet je vooraf afspreken. Zelf vind ik dat als je geen geld hebt, je niet op vakantie moet gaan.”

Het was makkelijker toen er nog geen Tikkie bestond

Marjolein verlangt terug naar de tijd zonder Tikkies: „Wat was het leven makkelijk toen het Tikkie nog niet bestond en je met de kampeerclub naar een pizzeria ging. 18-45 jaar, scholier of directeur en alles daartussenin: iedereen legde op tafel wat hij/zij dacht te moeten betalen en er lag altijd te veel. Dus ook nog een mooie fooi.”

‘Maak gewoon duidelijke afspraken’, is de mening of het advies dat je van Metro-lezers het meest ziet. Trudy tipt dat bij uit eten het vragen van ‘allemaal een aparte bon’ handig is. Ook Remy wil vooraf de gang van financiële zaken weten: „Zo niet, dan wordt er door mij niet betaald. Ik heb graag duidelijkheid en dat zal wel voor meer mensen gelden.”

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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