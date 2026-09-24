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Nieuwe wending in zaak rond dood Kimberly (23) op Aruba: ‘Ze zat niet achter het stuur’

Wat gebeurde er precies met de 23-jarige Kimberly op Aruba? Het is een vraag die haar familie momenteel bezighoudt. De Rotterdamse vrouw kwam om het leven bij een ongeluk met een terreinwagen, maar haar familie twijfelt aan het verhaal dat zij achter het stuur zat. Nieuwe ooggetuigenverklaringen werpen nu een ander licht op de zaak.

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Kimberly zat op 13 september samen met haar vriend en diens vriend, een marinier, in een open terreinwagen. Het voertuig sloeg door nog onbekende oorzaak over de kop. Hoewel hulpdiensten snel ter plaatse waren, kon Kimberly niet meer worden gered.

Geen waaghals

Vlak na het ongeluk werd gemeld dat Kimberly op het moment van het ongeval achter het stuur zat. Ook haar vriend zou dit aan haar familie hebben laten weten, zo meldt RTL Nieuws. Haar familie heeft hier echter sterke twijfels over: Kimberly zou niet graag rijden en absoluut geen waaghals zijn, terwijl lokale media melden dat de terreinwagen gevaarlijk reed en de bestuurder ‘aan het driften’ was.

De familie deed daarom donderdag een oproep aan getuigen van het ongeluk om zich te melden. „Natuurlijk kun je zeggen: er waren twee mensen bij die dit verklaren, de vriend van Kimberly en de marinier”, zeggen ze. „Maar wie zegt dat dit de waarheid is? We zullen dit niet loslaten tot we het volledige verhaal van a tot z weten.”

Opvallende getuigenverklaringen

De oproep blijkt al tot waardevolle informatie te hebben geleid. Peter Schouten, de advocaat van de familie, laat weten dat hij meerdere ooggetuigen heeft gesproken die verklaren dat Kimberly de terreinwagen niet bestuurde. De nabestaanden hebben dan ook ‘grote vraagtekens bij de kwaliteit van het officiële onderzoek’.

De Koninklijke Marechaussee doet momenteel ook onderzoek naar het ongeluk. De marechaussee heeft het onderzoek overgenomen van de Arubaanse autoriteiten, omdat een Nederlandse militair betrokken was bij het ongeval.

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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