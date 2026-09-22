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Meilandjes zetten hun Italiaanse huis van 233 m² te koop voor 110.000 euro, inclusief inboedel

Voor 110.000 euro kan het Italiaanse avontuur van de Meilandjes van jou zijn. Hun compleet gerenoveerde woning in Mornico Losana staat te koop, telt 233 vierkante meter woonoppervlak én wordt inclusief de kleurrijke inboedel aangeboden.

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Van indrukwekkende villa’s tot verrassend gewone woningen: in Binnenkijken speuren we Funda af naar de meest bijzondere huizen van bekende Nederlanders en internationale sterren. Wat staat er in de garage, hoe groot is de tuin en welke luxe springt direct in het oog?

Waar je in Nederland voor 110.000 euro nog net een garage kunt kopen, vind je er in de Italiaanse provincie Pavia een hele dorpswoning voor. Ja, inclusief inboedel.

Meilandjes verbouwden 300 jaar oud Italiaans huis voor La Dolce Vita

Een jaar geleden nog op de buis, nu voor jou een nieuw thuis. In september vorig jaar waren de eerste afleveringen te zien van het SBS-programma Chateau Meiland: La Dolce Vita. De familie kocht een 300 jaar oud pand, dat al 40 jaar onbewoond was. Het idee? Een uitvalsbasis om af en toe van de Italiaanse zon te genieten, inclusief wijnen, wijnen, wijnen.

Maar voordat dit mogelijk was, moest er nogal wat gebeuren. Een balkon waar niet iedereen naar binnen gluurt, slaapkamers voor de meiden, een grote keuken met nieuwe (passende!) apparatuur en flink wat kleur op de muren. De dorpswoning moest volledig gerestaureerd worden, en naast de Italiaanse aannemer werden de handen ook door de Meilandjes zelf uit de mouwen gestoken. Ieder in zijn eigen tempo.

Foto: VincentTVproducties Foto: VincentTVproducties Foto: VincentTVproducties Foto: VincentTVproducties

Foto: VincentTVproducties Foto: VincentTVproducties Foto: VincentTVproducties Foto: VincentTVproducties

Ook de kleurrijke inboedel van de Meilandjes blijft achter

Inmiddels is het pand volledig opgeknapt én gestyled naar de smaak van de gehele familie. Moeilijk vindbaar is het niet: alleen op het balkon is al meer kleur te vinden dan in heel Mornico Losana tezamen. Oranje, groen, roze en blauw zijn kleuren die je niet snel in een Italiaanse gezinswoning zult vinden, maar in Casa Meiland werkt het. Maar goed ook, want dat scheelt jou weer een paar lagen voorstrijk.

Wijnen doe je op het terras van 32 vierkante meter, om daarna te genieten van een bord pasta met extra vlees voor de openhaard. Er is een badkamer, apart toilet en je kunt gebruikmaken van het zwembad van de gemeente. Bovendien is er met drie verdiepingen, vier kamers en 233 vierkante meters aan woonoppervlakte genoeg plek om je familie over te laten vliegen. De inboedel blijft staan, maar ze moeten wel hun eigen fles meenemen. Want de wijnkelder, die is inmiddels helemaal leeg.

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Geschreven door Michelle van der Molen Van beauty tot psychologie: Michelle schrijft na haar studie Journalistiek over de meest uiteenlopende onderwerpen. Al komen de meeste ideeën door een wandeling in de stad, en geeft ze met haar artikelen het liefst een stem aan de mensen die zelf niet zo hard kunnen of willen roepen.

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