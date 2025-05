Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Yves Berendse slaat terug na kritiek Johan Derksen

De carrière van volkszanger Yves Berendse nam vorig jaar een vlucht, maar niet iedereen is fan. Zo haalde tv-analist Johan Derksen onlangs vernietigend naar hem uit. Dat lijkt Berendse niet te deren. Bij talkshow De Oranjezomer legt hij uit dat hij kritiek van die ‘oude, chagrijnige bromsnor’ gewoon van zich af laat glijden.

Yves Berendse trapte het nieuwe seizoen van De Oranjezomer af met zijn nieuwe single, Hoe Zou Het Zijn Geweest. Vorig jaar eindigde zijn Terug in de Tijd als derde meest gestreamde lied van Nederland.

Yves Berendse bij De Oranjezomer

Presentator Johnny de Mol (invaller voor de afwezige Hélène Hendriks) merkt op dat Berendse nogal een jaar heeft gehad. „Vorig jaar is alles gaan rollen na een jaar of tien”, beaamt de zanger. Volgende maand staat hij twee keer in de Ziggo Dome. „Ik was er voor de doorbraak al mee bezig, maar op het moment dat we het aan het organiseren waren, is het balletje gaan rollen. Toen werden het er twee.”

Berendse is niet het type dat elke dag in de sportschool hangt om zich voor te bereiden, zegt hij. „Als ik een doel heb, is er iets om aan vast te houden. Vroeg naar bed gaan is lastig in mijn vak, maar veel sporten, wat minder drinken en een beetje op eten letten”, zegt hij, terwijl hij net een biertje heeft besteld. „Gaat goed met je biertje daar”, lacht tafelgast Viggo Waas. Berendse grijnst: „Ik zat erop te wachten.”

Kritiek van Johan Derksen

De Mol stipt aan dat Berendse „ongelooflijk snel” is gerezen op de succesladder. „Welkom in de Champions League. Dat brengt leuke dingen met zich mee, maar ook negatieve dingen als kritiek. Zoals onlangs nog van Johan Derksen.” De VI-analist zei dat hij Berendse „zo’n naar jochie” vindt. „Die kop van die Berendse! Ik kan er niet tégen. En die liedjes van die man… En dan die hysterische vader erbij!” Berendse is lang niet de enige die kritiek krijgt van Derksen. Het tv-gezicht werd zelfs beticht van pestgedrag.

„Over het algemeen krijg ik niet zoveel kritiek”, zegt Berendse. „De enige kritiek die ik op de Nederlandse tv krijg, is van die ouwe, chagrijnige bromsnor. Maar dat laat ik gewoon als olie van me afglijden.” De Mol: „Tegen Gordon zei hij ooit: je moet jezelf nooit te serieus nemen.”

„Dat doe ik ook zeker niet”, antwoordt Berendse. „Het is alleen bijzonder dat iemand die je nog nooit hebt ontmoet, dat roept. Ik heb hem nog nooit een hand geschud. Ik denk als ik hem zou ontmoeten, dat het een heel aardige man is. Het is ook een beetje een running gag, iedereen op de hak nemen.” De Mol: „Mijn opa zei altijd: ze kunnen beter over je fiets lullen, dan over je lul fietsen.” Daar heeft Berendse nog een eigen variant op „Bij mij thuis zeggen ze: ze kunnen beter over je lullen, dan van je vreten.”

