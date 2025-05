Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Jongvolwassenen roken en vapen meer dan andere volwassenen

Ruim een kwart van de jonge volwassenen rookt weleens een sigaret of gebruikt een vape. Dat is meer dan bij andere volwassenen, heeft statistiekbureau Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) uitgerekend.

Van de Nederlanders van 18 tot 25 jaar geeft bijna 19 procent aan sigaretten te roken. Bijna 4 procent houdt het bij een vape, en 5 procent wisselt beide vormen van roken af. Dat komt neer op iets meer dan 27 procent, terwijl van alle volwassenen net geen 20 procent rookt.

Vapen is wel minder in trek, zo ziet het CBS. Bijna 9 procent nam vorig jaar weleens een elektronische sigaret. Een jaar eerder was dit ongeveer 13 procent. Het CBS noemt geen verklaring, maar wijst er wel op dat de vloeistoffen in e-sigaretten sinds begin vorig jaar alleen nog naar tabak mogen smaken. Patronen met zoete smaakjes zijn verboden.

Vapen onder jongeren een groter probleem

Voor jongeren ligt dit veelal anders, zo concludeerde onderzoekers van Motivaction in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid eerder deze maand al. Uit een onderzoek bleek dat inmiddels bijna 40 procent van de vapende 12- tot en met 16-jarigen verslaafd is. Ook heeft één op de tien 12-jarigen al eens een vape gebruikt. Volgens de onderzoekers kan bovendien één op de zeven van de jongeren moeilijk nee zeggen als hen een vape wordt aangeboden en heeft één op de zes het gevoel onder druk gezet te worden om te vapen.

Volgens het Trimbios-Instituut komt dit omdat veel jongeren de gevaren van vapen onderschatten. Zo bleek uit onderzoek dat maar liefst 40 procent van de jongeren die maandelijks vapen, niet wisten óf en hoeveel nicotine er in hun vape zit. „Deze resultaten zijn zorgelijk. Bijna alle vapes bevatten nicotine en dat is zeer verslavend. Een nicotineverslaving heeft grote gevolgen voor jongeren”, uitte Esther Croes, tabaksexpert bij het Trimbos-instituut, eerder al haar zorgen.

ANP

Vorige Volgende

Reacties