Huishoudens houden meer geld over: inkomens sneller gestegen dan maandlasten

De gestegen energieprijzen en hoge inflatie ten spijt, is de bestaanszekerheid van veel Nederlanders de afgelopen acht jaar alsnog verbeterd. De inkomens zijn sinds 2017 harder gestegen dan de vaste lasten.

Dat meldt ABN AMRO na een analyse van de geanonimiseerde bankrekeningen van 340.000 huishoudens. Onder vaste lasten vallen bijvoorbeeld huur, hypotheek, energie en zorgverzekering. Boodschappen, uitgaven voor kleding en vrijetijdsbesteding vallen er niet onder.

Meer geld over door lager percentage aan vaste lasten

Het percentage van het inkomen dat werkenden, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden betaalden lag in 2024 lager dan in 2017, stelt de bank. Mensen met een uitkering waren vorig jaar relatief het meeste geld kwijt aan terugkerende kosten. Zij gaven 53 procent van hun inkomen uit aan vaste lasten, gepensioneerden 47 procent en werkenden het minst met 41 procent. In 2017 lagen deze percentages op zo’n 58 procent voor uitkeringsgerechtigden, 53 procent voor gepensioneerden en 45 procent voor werkenden.

Het is een opvallende conclusie van de bank, omdat energiekosten en stijgende prijzen de afgelopen jaren het debat domineren. In de Tweede Kamer werd ook steeds vaker gepraat over bestaanszekerheid.

Overheidshulp en hogere inkomens

De overheid heeft volgens ABN Amro bijgedragen aan het opvangen van de klappen. Veel mensen kregen energiesteun nadat de prijzen in 2022 sterk stegen. Er kwam een energieplafond en huishoudens kregen tweemaal 190 euro uitgekeerd. Dat zorgde voor lagere energielasten.

Ook groeiden de cao-lonen in 2024 harder dan voor de coronapandemie. Daarvoor kwam de jaarlijkse cao-loongroei uit rond de 2 procent, in 2024 steeg die tot 6,6 procent. Ongeveer 70 procent van alle medewerkers in Nederland valt onder een cao. De uitkeringen stegen 10 procent.

💶 Modaal salaris in 2025 Het modaal salaris steeg naar 3458,06 euro in het eerste kwartaal. Dat is een stijging van 3,5 procent ten opzichte van eind 2024. Sinds 2018 nam het modale salaris zelfs met 28,7 procent toe.

Het percentage vaste lasten voor uitkeringsgerechtigden neemt sinds een jaar wel weer toe. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) meldde eerder zich zorgen te maken over huishoudens die meer dan 60 procent van hun inkomen aan vaste lasten besteden en minder geld overhouden voor bijvoorbeeld boodschappen. ABN AMRO stelt dat 10 procent van de uitkeringsgerechtigden zelfs meer dan 71 procent van het inkomen kwijt is aan vaste lasten en maandelijks slechts 515 euro overhoudt. Hun bestaanszekerheid staat volgens de bank nog steeds structureel onder druk.

