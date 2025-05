Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De Spaarrekening: ‘Onze ‘budget’ bruiloft kostte 2300 euro’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen.

Deze week in De Spaarrekening: Elianne (29), die 2300 euro voor haar bruiloft betaalde.

Naam: Elianne (29)

Beroep: leerkracht basisonderwijs

Woonsituatie: getrouwd, huurwoning

Netto salaris: 2800 euro

De Spaarrekening van Elianne

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Op dit moment ongeveer 1100 euro. Mijn man en ik zijn weer rustig aan het opbouwen, want vorig jaar hebben we onze bruiloft gevierd.”

Dat moet een hoge kostenpost zijn geweest!

„Nou, niet dus. We hadden in totaal 2300 euro gespaard en hebben het daarmee gedaan. We wilden pertinent géén lening hoeven afsluiten voor onze grote dag.”

Kan dat überhaupt, een bruiloft voor 2300 euro?

„Haha, zeker! Al moet je wel wat keuzes maken, en niet iedereen zal dat kunnen. We huurden een partytent en statafels via een kennis voor zo’n 300 euro en hadden een foodtruck met vegetarisch eten voor ongeveer 950 euro. Daarnaast zorgden we zelf voor de decoraties met bloemen van de supermarkt en eigen knutselwerk, wat ons ongeveer 120 euro kostte. En mijn trouwjurk? Via Vinted! Ik betaalde er 180 euro voor en hij zat als gegoten. Taart en drank kostten 250 euro en een vriendin maakte foto’s, voor 100 euro. De ceremonie zelf kostte zo’n 400 euro en muziek speelden we via een afspeellijst en geleende boxen af, dat was gratis. Dankzij deze creatieve aanpak voelde het heel persoonlijk en toch betaalbaar. Onze bruiloft was precies wat we wilden: klein, persoonlijk en zonder financiële stress.”

Wat vind je van je financiële situatie?

„We staan er prima voor. We verdienen gemiddeld, leven bewust en sparen elke maand tussen de 200 en 300 euro. Voor de bruiloft hebben we dat een jaar lang doelgericht gedaan.”

Haal je weleens geld van je spaarrekening?

„Alleen voor een concreet doel, zoals de bruiloft. Maar anders proberen we er zoveel mogelijk vanaf te blijven. Uitzonderingen daargelaten: gaat de wasmachine een keer stuk, dan willen we wel meteen een nieuwe kunnen kopen.”

Heb je daarnaast nog schulden?

„Ik heb een studieschuld van ongeveer 8000 euro. Die los ik netjes af via DUO en daar maak ik me geen zorgen over.”

Waar geef je meer geld aan uit dan je eigenlijk zou willen?

„Bezorgmaaltijden, gemiddeld zo’n 80 euro per maand. Komt neer op één keer per week, maar tegenwoordig ben je voor een frietje en een snack voor twee personen ook al rond de 20 euro kwijt – en dan heb je dus nog niet eens een hele ingewikkelde maaltijd. Vooral op drukke dagen kiezen we daar sneller voor, maar we proberen het nu meer te beperken.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„We willen graag een huis kopen, maar dat is nu lastig met de hoge prijzen. Daarom sparen we rustig door en houden we onze opties open. We hebben geen haast, zijn ook gelukkig in ons huidige huis. Al zal het toch prettiger aanvoelen als we uiteindelijk iets hebben dat écht van onszelf is, zodat je niet elke maand je huur weggooit.”

Wat is je beste financiële tip?

„Spaar met een duidelijk doel en geef geld uit aan wat jij echt belangrijk vindt. Voor ons maakte dat sparen leuk en voelde onze bruiloft als een feest, niet als een opoffering.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

