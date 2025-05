Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dure aankopen in delen betalen steeds normaler

Iets kopen, waar je éigenlijk het geld nog niet (helemaal) voor hebt: het wordt steeds normaler. Zeker nu bedrijven er meer en meer op in spelen. Een duur kaartje voor een Lowlands, Oranjebitter, North Sea Jazz, Pinkpop, Down The Rabbit Hole of Blijdorp Festival? Geen zorgen, je kan hem gewoon in delen betalen.

Fijn voor de festivalgangers die niet in een keer een groot bedrag willen of kunnen ophoesten, maar het heeft óók een keerzijde…

In delen betalen

Voor bezoekers van het Amerikaanse megafestival Coachella is het al jaren een optie om de peperdure festivaltickets in etappes te betalen. Ooit koos slechts een kleine minderheid voor die optie, maar afgelopen editie maakte al 60 procent van de bezoekers gebruik van de regeling.

In Nederland blijven Lowlands, Oranjebitter, North Sea Jazz, Pinkpop, Down The Rabbit Hole en Blijdorp Festival niet achter. Ook zij bieden bezoekers de optie om kaartjes in termijnen te betalen, vaak via een dienst als Klarna.

Dat die mogelijkheid er steeds vaker is, ziet ook Berend Schans van de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals. „En we begrijpen dat dit aantrekkelijk kan zijn. Het festival houdt de kaartverkoop op deze manier toegankelijk, ook voor jongeren die pas over een tijdje kunnen betalen”, vertelt hij tegen het AD.

Hij ziet ook een keerzijde. „In een tijd waarin alles duurder wordt en de fear of missing out (‘fomo’) bij jongeren vaak voorrang krijgt, is het belangrijk dat festivals en ticketaanbieders zich bewust zijn van de risico’s.”

Leven wordt duurder en duurder

Want duurder, dat is het leven zeker geworden de afgelopen jaren. Het dagelijks leven is in april gemiddeld 4,1 procent duurder geworden ten opzichte van dezelfde maand een jaar geleden, zo schreef Metro gisteren nog.

De inflatie werd vooral veroorzaakt door de ontwikkeling van de prijzen van voedingsmiddelen, dranken en tabak. Die werden 7,2 procent duurder na een stijging van 7,1 procent in maart. De prijzen in de dienstensector stegen in april met 5,6 procent na een toename van 4,7 procent in de voorgaande maand. Energie werd net als in maart wel goedkoper, namelijk 3,2 procent, al was die prijsdaling iets minder sterk dan de 3,3 procent in maart. In dat cijfer zijn ook motorbrandstoffen meegenomen.

Reacties