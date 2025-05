Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Klarna verdient aan incassokosten, maar mogelijk kun je ze terugvragen

Achterafbetaaldienst Klarna verdient aan incassokosten. Het is in feite een lening, maar de app maakt dat niet genoeg duidelijk, vindt de rechter. Heb je Klarna zelf weleens moeten betalen? Dan kun je dat misschien terugvragen.

Vijf rechtszaken tegen achterafbetaaldiensten

De rechtbank Midden-Nederland oordeelde dat de kosten die Klarna in rekening brengt wanneer iemand te laat is met betalen, deel uitmaken van het verdienmodel van het bedrijf. Dat schrijft de NOS. In totaal waren er vijf zaken tegen verschillende achterafbetaaldiensten over de kosten die berekenen, zoals rente, aanmaningskosten en incassokosten. Twee daarvan waren tegen Klarna.

Incassokosten bij Klarna zijn 7,50 euro voor aankopen onder de 20 euro en 13,50 euro voor bestellingen van meer dan 20 euro. Blijft betaling uit, dan kunnen de kosten oplopen tot 15 procent van het factuurbedrag.

Sprake van consumentenkrediet bij Klarna

Achteraf betalen is gratis en normaal gesproken geen lening. Maar in dit geval is daar wel sprake van: een zogenoemd consumentenkrediet, stelt de rechter. Aan een lening hangen veel strengere regels dan achteraf betalen. Zo moet er worden gewaarschuwd dat geld lenen geld kost en moet de dienst controleren of iemand genoeg verdient om de schuld te kunnen aflossen. Dit doet Klarna allebei niet.

Omdat Klarna niet aan de voorwaarden voor een krediet heeft voldaan, vervallen die extra kosten. Ben jij weleens te laat geweest met een Klarna-betaling, en heb je daarvoor moeten betalen? Dan kun je mogelijk je kosten terugvragen. Op dit moment is nog onduidelijk hoe en wanneer je dit kunt doen. Als je nog kosten open hebt staan, dan hoef je die waarschijnlijk niet meer te betalen. Het laatste woord is er ook zeker nog niet over gezegd, want Klarna heeft verschillende rechtszaken lopen.

Veel mensen betalen achteraf, met name jongeren

Uit onderzoek van EenVandaag blijkt dat vier op de tien mensen weleens online achteraf betaalt. Daar zijn al langer zorgen over, met name over het gebruik door jongeren. Van de Nederlandse jongeren tussen de 16 en 27 jaar heeft 49 procent een financiële schuld. 52 procent van de jongeren gebruikt achterafbetaalmiddelen zoals creditcards en apps als Klarna en Riverty. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) zei zich daar„ernstige zorgen” over te maken.

Reacties