Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Al duizenden aanmeldingen voor nieuw seizoen The Voice of Holland

De opnames van de nieuwe reeks van het programma The Voice of Holland gaan in de zomer van start. Dat hebben producent ITV en zender RTL deze ochtend bekendgemaakt. In één maand tijd hebben zich meer dan 2000 zangers gemeld die willen meedoen aan het programma.

Voor The Voice Kids hebben zich tot nu toe meer dan 600 potentiële kandidaten gemeld.

The Voice

Volgens ITV is het lastig de cijfers te vergelijken met het aantal aanmeldingen voor de laatste ‘oude’ reeks, die begin 2022 werd stopgezet na berichten over grensoverschrijdend gedrag bij The Voice. „Toen konden mensen zich al het hele jaar aanmelden”, legt een woordvoerder uit. „Maar dit aantal – meer dan 2000 mensen in een maand tijd – is echt heel erg veel.” Ook de komende maand kunnen zangers zich nog aanmelden als zij willen meedoen aan het programma.

Twee op de drie zangers die zich hebben aangemeld is vrouw, 2 procent van de aanmeldingen definieert zichzelf als genderneutraal, 80 procent van de aanmelders is jonger dan dertig jaar. De jongste zanger die zich tot nu toe heeft ingeschreven voor The Voice is 16 jaar, de oudste 78. Er zijn op dit moment geen plannen voor een nieuwe editie van The Voice Senior. „Dus deze groep mag ook meedoen aan de normale variant”, aldus de makers.

Brabantse driehoek

De meeste zangers die zich hebben gemeld komen uit Amsterdam. Daarna volgen Rotterdam, Almere, Den Haag en Utrecht. „Maar er zijn aanmeldingen uit het hele land”, aldus ITV. „Van Maastricht tot Groningen en van Goes tot Enschede.” Voor het programma The Voice Kids hebben zich inmiddels meer dan zeshonderd mogelijke kandidaten gemeld. Deelnemers aan dit programma zijn tussen de 8 en 15 jaar oud. Bij deze aanmeldingen valt het hoge aantal kinderen op uit Zoetermeer, Almere en „de Brabantse driehoek Eindhoven-Tilburg-Helmond”.

De nieuwe editie van The Voice of Holland moet vanaf januari 2026 op televisie te zien zijn. The Voice Kids volgt later in 2026. Ilse DeLange, Willie Wartaal, Suzan & Freek en Dinand Woesthoff zijn de nieuwe juryleden van het programma. RTL heeft extra gedragsregels ingevoerd. Deelnemers mogen onder meer niet meer alleen zijn met coaches of medewerkers.

Vorige Volgende

Reacties