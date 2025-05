Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Op dit vliegveld betaal je meer dan 20 euro voor een Big Mac-menu

Een snelle hap bij McDonald’s op de luchthaven van Antalya in Turkije? Dat kan flink in de papieren lopen. Een Britse toerist deelde op TikTok beelden van de menukaart, waarop een Big Mac-menu ruim 20 euro kost.

In vergelijking: een Big Mac-menu kost in Nederland zo’n 10 euro.

Waanzinnig prijs voor Big Mac-menu

De Brit, Craig geheten, filmde de menuborden tijdens zijn vertrek vanaf het populaire Turkse vakantieoord. „Waanzinnig”, zegt hij terwijl hij zijn camera op de prijzen richt. En dat is niet overdreven: een Big Mac-menu kost 20,90 euro, de Big Tasty Classic doet er nog een schepje bovenop met 21,90 euro, en ook een Double Cheeseburger-menu kost ruim 20 euro.

In de reacties onder de video, die inmiddels honderdduizenden keren is bekeken, klinkt vooral verbazing en frustratie. „Ik kwam net terug uit Turkije, maar heb geweigerd op de luchthaven iets te kopen. Onderweg naar huis gewoon langs de McDrive gegaan,” schrijft iemand. Een ander noemt het “oplichting op hoog niveau”.

Toeristen voelen zich in de maling genomen. „Waarom probeert Turkije zijn eigen toerisme kapot te maken?”, vraagt een gebruiker zich af. Volgens velen maken de luchthavens van Antalya en Istanbul zich schuldig aan prijsafspraken, omdat reizigers nauwelijks alternatieven hebben op het vliegveld.

Het kán goedkoper

Toch wijzen sommigen ook op nuance. „Buiten de luchthaven kun je nog steeds prima én betaalbaar eten”, merkt een Turkse gebruiker op. De extreem hoge prijzen zouden vooral te maken hebben met het monopolie van horeca op het vliegveld.

En er is nog een andere verklaring: inflatie. Volgens het Duitse Statista zijn de kosten voor lonen en grondstoffen in Turkije hard gestegen. De consumentenprijsindex steeg in november 2024 met bijna 49 procent ten opzichte van een jaar eerder. Vooral voeding en drank zijn een stuk duurder geworden, en dat zie je dus ook terug bij de fastfoodketens.

