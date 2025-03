Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zoveel inflatie verwachten economen door de importtarieven voor de EU

Er wordt al een tijdje gevreesd wat de importtarieven voor de Europese Unie, die er volgens Donald Trump snel aankomen, concreet betekenen. Economen van Rabobank hebben er een nieuwe analyse op losgelaten.

Al tijdens de verkiezingen dreigde Trump met importheffingen, oftewel: belasting op goederen die de Verenigde Staten binnenkomen. Meerdere experts bogen zich al over de kwestie wat de gevolgen hiervan zijn, en dat liep uiteen van ‘het kost ons 500 euro per jaar’ tot ‘het valt wel mee’. Lang was ook onduidelijk hoe hoog de importtarieven zouden zijn. Onlangs kondigde Trump aan dat het om 25 procent gaat.

Gevolgen importtarieven voor economische groei of inflatie

Volgens de economen van Rabobank kunnen de importtarieven de Nederlandse economische groei drukken en de inflatie stuwen. Als het importtarief van 25 procent gaat gelden, drukt dit de economische groei in 2025 waarschijnlijk met 0,2 procentpunt en volgend jaar met 0,5 procentpunt. Dit komt vooral door lagere export en minder investeringen. De inflatie zou dan in beide jaren ongeveer 0,4 procentpunt hoger uitkomen dan in de normale voorspelling.

RaboResearch berekende in verschillende scenario’s de impact van de Amerikaanse importtarieven op de Nederlandse economie. Econoom Leontine Treur noemt een generiek tarief van 25 procent het ‘worst case scenario’. „Sectoren die sterk verbonden zijn met de VS, zoals de machinebouw en de chemische industrie, zouden het meest worden getroffen”, geeft ze ook aan.

🇺🇸 Waarom wil Trump importtarieven invoeren voor de EU? Volgens de Amerikaanse president profiteert de EU van de VS. „Ze nemen noch onze auto’s, noch onze agrarische producten, bijna niks, en wij nemen alles, miljoenen auto’s, enorme hoeveelheden landbouwproducten”, zei hij eerder tegen journalisten. Ook beweerde hij onlangs dat de EU is opgericht „om de Verenigde Staten te naaien”. De importheffingen op Europese goederen moeten er volgens Trump voor zorgen dat producten uit Europa duurder worden in de VS. Hierdoor zou de vraag naar Amerikaanse producten stijgen.

Al heffingen in andere landen

Zonder deze extreme Amerikaanse heffingen voor Europa verwachten de economen voor 2025 een groei van 1,7 procent. Volgend jaar zou de Nederlandse economie dan met 1,2 procent groeien, vooral dankzij hogere consumptie van huishoudens en overheidsbestedingen, maar ook door een stijging van de export. De inflatie blijft waarschijnlijk hoog in 2025 en 2026, met respectievelijk 3,6 en 3,1 procent. Maar Nederlanders zullen ook meer inkomen hebben. De lonen stijgen volgens de bank met 4,8 procent dit jaar en 4,1 procent volgend jaar. „Hogere percentages dus dan de inflatiecijfers en dat betekent dat de koopkracht van huishoudens verbetert.”

Trump voerde al heffingen in voor producten uit Mexico, Canada en China, terwijl tarieven op staal en aluminium voor alle landen binnenkort ingaan. De economen hebben daarom al met heffingen rekening gehouden in hun normale raming. Daarin hebben ze naar eigen zeggen ook al een voorschot genomen op importtarieven op goederen vanuit Europa. Rabobank rekende daarbij met een Amerikaans importtarief van 5 procent op alle goederen afkomstig uit de EU en als tegenreactie een Europees importtarief van 2,5 procent op Amerikaanse goederen.

Vorige Volgende

Reacties