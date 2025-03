Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Amsterdam wil voorrang statushouders op sociale huurwoningen toch behouden

De gemeente Amsterdam wil statushouders toch voorrang geven als het gaat om sociale huurwoning. Dit is in strijd met het landelijke wetsvoorstel van woonminister Mona Keijzer om voorrang voor huurwoningen af te schaffen. Ook zestien andere gemeenten uiten kritiek op het voorstel.

De Amsterdamse wethouder Zia Pets, verantwoordelijk voor Volkshuisvesting, gaat op zoek naar ‘andere gronden’ waarop zij statushouders urgentie kan geven bij huisvesting, schrijft De Telegraaf. Het voorstel van Keijzer (Volkshuisvesting) om statushouders niet langer voorrang te geven, noemt zij ‘onmenselijk, oneerlijk en onuitvoerbaar’.

Aanwijzen van een ‘zondebok’

Door de woningcrisis zijn huurwoningen schaars en koopwoningen extreem duur. Volgens Pels gaat slechts 7 procent van de vrijgekomen sociale huurwoningen naar asielzoekers met een verblijfsstatus. Zij zouden niet de oorzaak van de woningcrisis zijn, wat veel mensen denken.

Volgens Pels probeert het kabinet te verbergen dat ze zelf te weinig geld aan volkshuisvesting heeft uitgegeven. Nu zou de regering zich schuldig maken aan het aanwijzen van een zondebok, ze omschrijft dit als ‘zondebokpolitiek’. Volgens Pels is er geen sprake van het ‘verdringen van de ene groep door de andere groep’.

Verbod om statushouders voorrang te geven

Het kabinet wil een einde maken aan de voorrang van statushouders op sociale huurwoningen, omdat het oneerlijk zou zijn tegenover andere woningzoekenden, die de gevolgen merken van de crisis op de woningmarkt. Bijvoorbeeld jongeren die een geschikte woning zoeken, ouderen of mensen die gescheiden zijn.

Het wetsvoorstel van Keijzer om statushouders niet langer voorrang te geven, is onderwerp van kritiek. Zestien gemeenten, waaronder Amsterdam, stelden in een schriftelijke reactie dat het ‘onmenselijk’ en ‘een schijnoplossing’ is om dit te doen. De zestien gemeenten riepen op tot het intrekken van het voorstel. Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) uit kritiek op de plannen. VNG vreest ‘chaos’ en begrijpt niet wat het kabinet nu eigenlijk wil.

‘Geen oplossing voor woningtekort’

Vorig najaar werd de maatregel aangekondigd in het hoofdlijnenakkoord en in de asieldeal. Volgens de zestien gemeenten heeft het echter veel ongewenste gevolgen: de taak zou onuitvoerbaar zijn, de doorstroom zou stagneren, wat leidt tot overvolle opvangcentra met hoge kosten en meer behoefte aan inzet op straat.

Vervolgens komt de veiligheid in het geding, en gaan de kosten voor de maatschappelijke opvang (daklozenopvang) omhoog. Ook zou de maatregel nadelige gevolgen hebben voor de inburgering van de asielzoekers en ook nog eens niet bijdragen aan een oplossing voor de woningnood, zoals werd gedacht.

‘Woningnood wordt niet veroorzaakt door statushouders’

Volgens de gemeenten die kritiek hebben op het voorstel, wordt de woningnood niet veroorzaakt door statushouders, maar door een tekort aan sociale huurwoningen. De betrokken gemeenten zijn Amsterdam, Delft, Den Haag, Deventer, Eindhoven, Enschede, Groningen, Haarlem, Leeuwarden, Leiden, Maastricht, Westerwolde, Sittard-Geleen, Tilburg, Utrecht en Venlo.

Mona Keijzer heeft organisaties en andere betrokkenen tot en met 16 maart de tijd gegeven hun zienswijze op de wet in te brengen. Mogelijk wordt hierna het wetsvoorstel aangepast.

