Komende dagen zonovergoten lenteweer, dat is volgende week weer voorbij

De komende dagen mag de zonnebril uit de kast, want lenteweer staat op het menu. Maar berg je winterkleding nog niet op, want volgende week is het weer gedaan met de ‘pret’.

De komende dagen lenteweer

Wellicht heb je vandaag al een blijde blik naar buiten geworpen, naar het zonovergoten lenteweer. Hoewel de zon volop schijnt, trekken er tijdelijk ook hoge wolken over het land. Het is wel overal droog, met een zwakke tot matige wind. De temperatuur bungelt op de meeste plekken tussen de 15 en 17 graden, meldt Weeronline. Vanavond en vannacht koelt het af, maar het wordt niet meer zo koud als voorgaande nachten.

Ook morgen is het zonnig. Volgens de weersite is er ’s ochtends in het westen wat sluierbewolking en trekt er wat Saharastof over het land, waardoor de zonsopkomst extra mooi kan zijn. Het blijft weer droog en de wind is zwak tot matig. Op de meeste plekken wordt het tussen de 16 en 18 graden, ’s nachts daalt de temperaturen naar 2 tot 5 graden.

☀️ Gebruikelijke temperatuur in maart Maart is een echte overgangsmaand. Gemiddeld steeg de temperatuur volgens Weeronline tussen 1994 en 2023 in De Bilt op 17 dagen naar 10 graden of meer. Het aantal dagen waarop de temperatuur stijgt naar 15 graden of meer is gemiddeld vier.

Zonovergoten weekend, maar daarna kouder

Zaterdag laat eenzelfde weerbeeld zien: volop zon en droog, met een zwakke tot matige wind. Het wordt nog zachter, met 17 tot 19 graden. Weeronline meldt dat de kans op een datum-warmterecord zeer groot is die dag. Vooralsnog staat het record op 16 graden in De Bilt. In februari werd ook al een temperatuurrecord verbroken.

Zondag is het weer heerlijk buitenweer, met ‘hooguit wat sluierbewolking’, en het blijft wederom droog. Het wordt tussen de 15 en 18 graden op de meeste plekken.

Maandag breekt de zon nog af en toe door, maar neemt de temperatuur af. Het wordt tussen de 13 en 15 graden. Daarna verwacht de weersite duidelijk lagere temperaturen. Volgende week wordt een mix van zon, wolken en soms een bui. De temperatuur blijft onder de 10 graden, en op sommige dagen zelfs tussen de 7 en 9 graden. Daarmee is het aan de koude kant voor half maart.

