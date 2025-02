Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Importheffingen voor de Europese Unie komen eraan, hoeveel en wat betekent dit?

Het zat er al een tijdje aan te komen: de Amerikaanse president Donald Trump kondigt aan snel nieuwe importheffingen in te voeren, die zijn gericht tegen de Europese Unie. Het gaat om tarieven van 25 procent, zei de president na een kabinetsbijeenkomst.

Al tijdens de verkiezingen dreigde Trump met importheffingen, oftewel: belasting op goederen die de Verenigde Staten binnenkomen. ABN AMRO rekende uit dat een Amerikaans importtarief van 10 procent de economische groei in Nederland met 2 procent kan verlagen, en dat zou de Nederlanders concreet 500 euro per jaar kunnen kosten. Later klonken ook geluiden dat het allemaal wel mee zou vallen. Kenners van ING verwachten dat ongeveer 7 procent van de export direct geraakt kan worden door eventuele Amerikaanse heffingen.

Donald Trump over importheffingen

„We zullen het erg snel aankondigen en het zal, over het algemeen, om 25 procent gaan”, zei de president bij zijn eerste kabinetsvergadering. De heffingen gelden voor auto’s en veel andere producten, voegde hij eraan toe.

Volgens ABN Amro zijn de heffingen op auto’s, aluminium, staal, chips en farmaceutische producten het meest ingrijpend. Samen zijn deze producten goed voor ongeveer eenderde van de EU-export naar de VS.

„Nederland is een handelsgericht land met een hoge mate van deelname aan wereldwijde toeleveringsketens, dat goederen met een hoge toegevoegde waarde naar de VS exporteert en als toegangspoort tot het Europese vasteland fungeert. Het zal dan ook aanzienlijke gevolgen ondervinden van tariefstijgingen”, meldt de bank.

Het effect is volgens de bank zowel direct als indirect. „Direct zullen hogere handelskosten met de VS de vraag naar Nederlandse goederen doen afnemen, waardoor het volume van verhandelde goederen afneemt. Indirect zullen de tarieven leiden tot lagere wereldhandelsvolumes en een tragere groei in de eurozone.”

Reactie van EU

Bij dezelfde vergadering beweerde Trump dat de EU is opgericht „om de Verenigde Staten te naaien”. In het verleden was de Amerikaanse regering juist voorstander van de oprichting van het landenblok en uitbreiding naar Oost-Europese lidstaten.

In een reactie zegt de Europese Commissie dat de EU voor de VS een „godsgeschenk is geweest”. „De Europese Unie is de grootste vrijhandelsmarkt ter wereld. En ze is een godsgeschenk geweest voor de Verenigde Staten”, reageert een woordvoerder namens de Commissie in een verklaring. Als er inderdaad nieuwe heffingen komen, zal de EU „krachtig en onmiddellijk” reageren.

Importheffingen in Canada en Mexico

Canada en Mexico kunnen vanaf 2 april importheffingen verwachten van 25 procent, zei de president. Eerder was er sprake van dat de buurlanden van de VS in maart met dit soort heffingen te maken zouden krijgen.

De handelstarieven werden op het laatste moment met een maand opgeschort nadat beide landen maatregelen langs de grens hadden aangekondigd. „De handelstarieven gaan door. Niet alle, maar wel veel”, aldus de president.

