Wie ‘doorzettingsvermogen’ als goed voornemen heeft, kijkt naar de film Kankerlijers

Op de lijn letten, Dry January, je sportschoolabo wat vaker benutten: het zijn de bekende goede voornemens die vandaag vast massaal ingaan. Heb je toevallig ‘wat meer doorzetten’ op je goede voornemens-lijstje staan? Kijk dan naar de film Kankerlijers.

Zie het als een ode aan deze film over tieners met kanker. Het zou namelijk kunnen zijn dat je dacht: maar die heb ik toch al gezien? Dat kan kloppen. Kankerlijers is nu tien jaar oud, maar Videoland heeft hem per vandaag weer ‘vrij gegeven’ om te kunnen bekijken. En terecht. De Metro-verslaggever van rubriek Blik op de Buis kende hem nog niet en zo zullen er veel meer zijn.

Titel Kankerlijers was eerst wat minder hard

Vooropgesteld: deze kijker vindt Kankerlijers als titel van een film niet zo geweldig. Het is natuurlijk wel wat het is, maar alles met ‘kanker’ klinkt zo hard. Iedereen krijgt er zelf of in de omgeving mee te maken en dan hebben we het over regelrechte ellende. Lees eens het verhaal over radioloog Sofie bijvoorbeeld, die op haar 33e zelf de diagnose borstkanker kreeg.

De werktitel was ooit Groeten van de Chemo, dat komt wat beter over op een filmposter. Maar goed, het blijft een dilemma. Want nogmaals, het is wel wat het is: jongens, tieners nog, die lijden aan kanker. Van twee van hen is zelfs een half been geamputeerd.

Ondanks kanker lol trappen en kattenkwaad uithalen

Nick, Iwan, Olivier en Pepijn zijn de tieners op de afdeling kinderoncologie. Zij zijn in het ziekenhuis vrienden geworden die net als hun leeftijdsgenoten graag lol maken en kattenkwaad uithalen. Dat doen ze dan ook, hoe zeer de kanker hun leven ook beheerst. Zo bestellen ze telefonisch kapsalon bij verpleegkundige Esmee (Nicolette van Dam) die aan de balie zit. En hun rolstoelen zijn verdomd handig om – als je bukt – ongezien ‘onder’ diezelfde balie door te rijden. Dat mondt regelmatig uit in een ritje richting Alfredo (rapper Negativ) van de technische dienst. Die heeft altijd wel een joint voor de opgeschoten jochies over. Alfredo heeft connecties met Diggy Dex (die zichzelf speelt), dus of hij die artiest even voor de jongens voor een ziekenhuisfeestje wil regelen.

Behalve kampioen keten, zijn de mannen ook een toonbeeld van doorzettingsvermogen. Neem Nick met z’n anderhalve been, die op de fysioafdeling in z’n rolstoel wel even een backflip gaat laten zien. Dat gaat helemaal mis natuurlijk, maar veelzeggend is het wel. Overeind helepen? Geen denken aan, vindt Nicks fysiotherapeut (Kees Boot). „Dat doe je maar lekker zelf.”

Knappe Gina verandert een hoop

De komst van 16-jarige Gina (Vera van der Horst) verandert heel wat in het gedrag van de boys. Ze mag dan wat verwaand en verwend overkomen („waarom lig ik op een kinderafdeling?”), Gina is nogal knap. Het meisje is de enige zonder kanker, maar er is bij haar wel een vlek op een bot ontdekt. Hoe haar band met de brutale heertjes in de loop van ziekenhuisdagen verandert, is mooi om te zien.

De acteur, in de tijd van Kankerlijers 17 jaar, die we later het vaakst terugzagen, is Gijs Blom. Metro sprak hem een paar jaar geleden, toen hij inmiddels een grote Netflix-meneer was geworden. Leuk om hem weer eens als die jonge gast terug te zien.

Kankerlijers ook vol ellende

Maar is alles in deze film – ondanks de kanker – maar grappig en heldhaftig? Nee natuurlijk niet, ellende is er ook. Een mededeling van een oncoloog (Hans Hoes) over de bestraling van een van de vrienden, is vreselijk. Een blik vanuit het ziekenhuisraam op spelende kinderen op een voetbalveld, maakt heel erg duidelijk wat er ook al weer aan de hand is. Het feit dat ‘backflip-Nick’ zijn vader niet meer wil zien, zorgt voor de nodige spanning. En al dat kattewaad… Artsen vinden dat de jongens er wel iets te veel ‘een vakantiekamp’ van maken.

Gelukkig is daar Gina natuurlijk en het hebben van elkaar. Plus de gedachte: „Wij zijn niet ziek, wij zijn kankerlijers!” Prima film, ook al is het deels misschien een beetje zwaar om het nieuwejaar mee in te gaan. Of juist niet.

Aantal blikken uit 5: 3,5

‘Kankerlijers’ is vanaf vandaag (1 januari) te streamen via Videoland.

