De top vijf meest hartverwarmende kerstfilm-klassiekers aller tijden (volgens Metro dan)

Het is bijna kerst en dat betekent voor veel mensen dat ze lekker kneuterig op de bank een kerstfilm kijken. Terwijl het buiten koud en guur is, kun je je hart verwarmen aan zo’n heerlijke kerstklassieker, onder het genot van een mok chocomel mét slagroom. Metro zet de top 5 van kerstklassiekers op een rij, van Home Alone tot The Grinch.

Kerstmis is een tijd van warmte, samenzijn en tradities. En wat past er beter bij die feestelijke sfeer dan het kijken naar kerstfilms die ons al generaties lang betoveren? Of het nu gaat om hartverwarmende verhalen, hilarische situaties of avonturen vol magie, kerstklassiekers brengen jong en oud samen. Gisteren recenseerde Metro nog Dit is geen kerstfilm, en kwam tot de conclusie dat dit toch wel de allerleukste kerstfilm van 2024 is.

In dit artikel lichten we de meest iconische kerstfilms aller tijden uit. Van tijdloze animaties en feelgood-komedies tot spannende avonturen en ontroerende drama’s – deze films herinneren ons keer op keer aan de ware betekenis van kerst. Trek die foute kerstrui maar aan, schenk een beker chocolademelk in, trek een deken over je heen en ontdek welke klassiekers je niet mag missen! Volgens deze Metro-verslaggever uiteraard.

Home Alone (1990): dé kerstklassieker

Wie kent hem niet? Deze film staat natuurlijk zonder enige twijfel bovenaan. In de iconische kerstklassieker Home Alone wordt de 8-jarige Kevin McCallister per ongeluk alleen achtergelaten door zijn familie, wanneer zij op vakantie naar Parijs vertrekken. Waar hij eerst geniet van de vrijheid om alleen thuis te zijn, ontdekt hij later dat twee inbrekers het huis willen beroven. Daarop zet hij een aantal hilarische vallen uit. Een jaarlijks terugkerende klassieker, die na zelfs na ruim drie decennia nog steeds ieders hart weet te beroeren. Regisseur: Chris Columbus.

It’s a Wonderful Life (1946): uitzichtloos en een beschermengel

In deze klassieke kerstfilm, geregisseerd door Frank Capra, wordt George Bailey (gespeeld door James Stewart), een man uit het kleine stadje Bedford Falls beroofd. Zijn hele leven heeft hij opgeofferd om anderen te helpen. Op een kerstavond, na een financiële crisis en een opeenstapeling van tegenslagen, voelt George zich uitzichtloos en wil zelfmoord plegen. Op dat moment verschijnt een beschermengel, die hem laat inzien hoe waardevol zijn leven is geweest. Deze tijdloze kerstklassieker wordt beschouwd als een van de meest hartverwarmende kerstfilms die ooit is gemaakt, met thema’s als opoffering, hoop en de kracht van verbondenheid.

The Grinch (How the Grinch Stole Christmas) (2018) over mopperend groen kersthatend wezen

The Grinch, een kerstklassieker waar later verschillende remakes van zijn verschenen, draait om een groen, chagrijnig wezen, genaamd De Grinch, dat in het fictieve dorpje Whoville woont. De vrolijke bewoners zien kerst als het hoogtepunt van het jaar, maar De Grinch moet daar niets van weten. Als ultieme kersthater besluit hij het feest te saboteren door cadeaus, decoraties en feestmaaltijden te stelen. De dorpsbewoners vieren toch kerst, ondanks dit verlies, wat De Grinch laat inzien waar de ultieme kerstgedachte om draait. Een geliefde, fantasierijke kerstklassieker, die menig hart weet te raken, geschikt voor alle leeftijden. Zijn uniform en karakter vormt trouwens een inspiratiebron, regelmatig gaan mensen verkleed als The Grinch. Regisseur: Ron Howard.

Elf (2003): elfen en magie in deze betoverende kerstfilm

Elf is een komische kerstfilm, geregisseerd door Jon Favreau, met Will Ferrell in de hoofdrol, die het personage Bubby vertolkt. Bubby, een mens die is opgevoed door elfen op de Noordpool, reist naar New York om zijn biologische vader te vinden. Die blijkt een norse, werkverslaafde man te zijn, die op de ‘stoute lijst’ van de Kerstman staat. Bubby probeert een band op te bouwen met zijn vader en anderen te laten geloven in de magie van kerst. Een moderne kerstfilm, geliefd om het charmante en grappige hoofdpersonage en de unieke benadering.

The Polar Express (2004): magische trein naar de Noordpool

The Polar Express, geregisseerd door Robert Zemeckis en gebaseerd op het gelijknamige kinderboek van Chris van Allsburg, vertelt het verhaal van een jongen die twijfelt aan het bestaan van de Kerstman. Tot hij tijdens kerstavond plotseling wordt opgehaald door de Polar Express, een magische trein die hem naar de Noordpool brengt. Tijdens de reis ontmoet hij andere kinderen, met wie hij de meeslepende avonturen beleeft. The Polar Express is geliefd om zijn betoverende sfeer, de tijdloze kerstboodschap en de bijzondere manier waarop echte bewegingen van acteurs zijn gebruikt om animaties levensecht te maken.

