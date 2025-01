Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hierover gingen vorig jaar de meeste pechmeldingen bij de Wegenwacht

De Wegenwacht is vorig jaar meer dan 1,3 miljoen keer uitgerukt om te ondersteunen bij pech onderweg. Gemiddeld kwam de pechhulpdienst van de ANWB 3700 keer per dag in actie. Weggebruikers schakelden de Wegenwacht vooral in voor problemen met de accu van hun wagen, maar ook lekke banden en problemen met de dynamo kwamen vaak voor.

Het aantal pechmeldingen was vorig jaar ongeveer gelijk aan dat in 2023. Wel steeg met de hoeveelheid elektrische auto’s op de weg ook het aantal gemelde problemen met die auto’s, met ruim een kwart. In 2023 registreerde de Wegenwacht nog 51.000 pechmeldingen van bestuurders van een elektrische auto, vorig jaar waren dat er 65.000. In de meeste gevallen ging het om een lekke band, gevolgd door problemen met de accu.

Ongeveer twee derde van de pechgevallen werd digitaal gemeld, via de website of app van de ANWB. Verder maakte vorig jaar ruim 10 procent van de ANWB-leden gebruik van de nieuwe optie ‘Ik heb geen haast’, waarbij de Wegenwacht binnen drie uur hulp biedt. „Dit gaf de Wegenwacht de kans om leden die wel direct hulp nodig hadden sneller te helpen, terwijl ze tegelijkertijd duurzamer konden werken door onnodige kilometers te vermijden en hulpverleningen beter te plannen”, aldus de ANWB.

De drukste dag voor de Wegenwacht was vorig jaar dinsdag 9 januari, toen de pechhulpdienst in verband met het winterse weer meer dan 7700 keer werd ingeschakeld.

