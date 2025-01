Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit voorspelden academici 30 jaar geleden over 2025

Wat heeft 2025 voor ons in petto? Daar was historicus René Cuperus dertig jaar geleden al mee bezig. In zijn boek Nederland in 2025 vroeg hij 25 veelbelovende academici om voorspellingen over 2025 te doen.

Cuperus, ook bekend als politiek onderzoeker, vertelt erover in De Ongelooflijke Podcast (EO).

Academici in 1995 over 2025

Overigens denk je bij zo’n toekomstvoorspelling misschien aan technologische ontwikkelingen als vliegende auto’s, maar dat is volgens hem niet het geval. „Het zijn geen utopieën en dystopieën”, zegt hij. De net-afgestudeerden, allemaal rond de 25 in die tijd, waagden zich eerder aan beschouwende analyses.

Er is één voorspelling die hij met veel huiver teruglas. „Dat was een stuk De Nieuwe Hugenoten, geschreven door een rechter in opleiding. Hij schrijft over de opmars van ultrarechtse regeringen in Europa, met name in Frankrijk, die alle buitenlanders het land uit proberen te krijgen. Dat is de meest heftige voorspelling.”

Curieuze voorspellingen

Er zaten een paar voorspellingen in die ‘curieus’ te noemen zijn. Aquariumbaby’s bijvoorbeeld, oftewel: baby’s volledig buiten de baarmoeder. Ook het verdwijnen van lezen en schrijven werd genoemd. „Ook heel curieus vond ik het alleenstaandenhuwelijk. De omhelzing van het individu als hoeksteen van de samenleving. Vergeet relaties, vergeet huwelijken. Je kunt als alleenstaande een huwelijk aangaan met jezelf. Dat is het allernarcistische wat je je kan voorstellen.”

Over de jaren negentig heerst vaak het gevoel dat het „allemaal niet op kon”. Maar de mensen in het boek zijn opmerkelijk pessimistisch. „Vooral bij links was het gevoel: het eindigt voor links. Een analyse van Bart Tromp was: als links en rechts elkaar opheffen, komt er een nieuwe tegenstelling voor in de plaats: van volk en elite. Het populisme wordt verklaard door het opheffen van links en rechts.”

Toenmalig minister-president Wim Kok schreef het voorwoord van het boek. Hij schreef daarin blij te zijn „dat de nieuwe generatie klaar is met hoogdravende, politieke ideeën en meer overgaat tot nuchter realisme”.

Aantal onderwerpen missen

Cuperus mist een aantal onderwerpen die tegenwoordig hete hangijzers zijn. „Er wordt bijvoorbeeld nauwelijks geschreven over oorlog, de terugkeer van antisemitisme of energieonzekerheid. En dat Willem-Alexander zonder kerstboom een kerstboodschap zou opnemen.”

