Vliegtuigramp Zuid-Korea toont aan dat plek in vliegtuig overlevingskans vergroot, zo overleefden twee bemanningsleden

Een vliegtuigramp in Zuid-Korea kostte afgelopen zondag 179 passagiers en vier bemanningsleden het leven. Een vreselijk drama, maar twee mensen aan boord overleefden de vlucht. En kennelijk kwam dat door de plek die zij tijdens de ramp in het vliegtuig innamen.

Bij de landing van het vliegtuig van de vliegmaatschappij Jeju Air op Muan International Airport schoof het toestel van de baan en klapte het tegen een betonnen muur. Daarop vloog de Boeing 737-800 direct en bijna volledig in brand. 2024 blijkt het dodelijkste jaar voor de burgerluchtvaart te zijn sinds 2018 door meerdere vliegtuigongelukken, waaronder die in Kazachstan en Zuid-Korea in de afgelopen week.

Twee overlevenden bij vliegtuigramp Zuid-Korea

In totaal overleefden 183 mensen de ramp in Zuid-Korea niet. Maar een stewardess en steward kwamen er wel levend vanaf. Hoe dat kon? Het achterste deel van het toestel, waar de twee vliegtuigmedewerkers zaten, was afgebroken en niet in de brand gevlogen.

👇 Kans op vliegtuigongeluk Deze kans is (gelukkig) heel klein. Bij een op 1 op de 880.000 vluchten gaat het mis. Jaarlijks vallen tussen de 200 en 500 slachtoffers. En daarvan worden ook vluchten meegerekend van landen die de veiligheidsregels minder nauw nemen. In het overige verkeer vallen jaarlijks wereldwijd meer dan een miljoen doden.

Plek in vliegtuig vergroot overlevingskans

De plek waar de twee bemanningsleden zich begaven, is belangrijk geweest voor hun redding. De Telegraaf haalt aan dat uit meerdere onderzoeken blijkt, dat achterin het vliegtuig relatief de veiligste plek is. Time Magazine concludeerde uit data over vliegtuigrampen dat wie in het achterstuk zit, ongeveer een derde van het toestel, 32 procent, kans heeft te overlijden bij een crash. Voorin het toestel is dat 38 procent.

Professor Doug Drury van de Australische Queensland University vertelt tegen verschillende media dat de overlevingskans bij de vleugels het kleinst is. Dit doordat de brandstoftanks bij de vleugels zitten en kunnen exploderen.

Wel kan het zijn dat als jij de middelste zitplaats hebt in een rij stoelen, dit ook jouw overlevingskans vergroot.

Steward en stewardess overleefden

De overlevenden van de Zuid-Koreaanse vlucht zijn de 25-jarige stewardess Koo en de 33-jarige steward Lee, schrijft de Korea Times. Lee was in staat een interview te geven en vertelt dat het toestel crashte toen hij net zijn riem had vastgemaakt. Hij werd wakker in het ziekenhuis. Lee wordt nog geopereerd aan meerdere botbreuken en de artsen vrezen voor mogelijke verlammingsverschijnselen. Zijn collega Koo heeft verwondingen aan haar hoofd en ook zij moet nog geopereerd worden.

Wat precies de vliegtuigcrash veroorzaakte, is nog niet duidelijk. Zo zou de piloot gemeld hebben dat er volgels in de motor waren gevlogen en kon bij de landing het landingsgestel niet worden uitgeklapt. Maar ook de betonnen muur aan het einde van de landingsbaan roept vragen op. Want zonder deze muur, hadden de inzittenden mogelijk nog geleefd. Volgens veiligheidsexpert is zo’n muur bij een landingsbaan ‘crimineel’.

De Zuid-Koreaanse autoriteiten zijn nog druk met de identificatie van vijf van de 179 slachtoffers. Door de felle brand die uitbrak na de klap op de muur zijn de meeste lichamen verbrand.

