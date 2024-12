Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wat heb je liever: 500 euro weggeven of 100 euro krijgen?

Hoe vrijgevig zijn wij Nederlanders eigenlijk? Die vraag bedacht de redactie van tv-programma Hart van Nederland en voor het antwoord werd daarom onderzoek gedaan. Geef jij bijvoorbeeld liever 500 euro weg dan dat je 100 euro schoon in het handje krijgt?

We weten natuurlijk niet hoe het met jou als lezer van dit stuk zit, maar om met de deur in huis te vallen: inwoners van Nederland hebben een groot hart voor hun naasten. De meerderheid (55 procent) doet wekelijks iets goeds voor een ander, zonder daar iets voor terug te verwachten. Met z’n allen bieden we overigens vooral graag op immateriële wijze steun. Denk dan bijvoorbeeld aan een luisterend oor of gezelschap. ‘Kost niks’, zou je daarbij als iets typisch Nederlands kunnen bedenken.

De euro-vraag van SBS6 beantwoord

Toch gaat die vlieger, als we het onderzoek met deelnemers uit het Hart van Nederland-panel mogen geloven, niet op. 65 procent van de respondenten geeft namelijk aan liever 500 euro weg te mogen geven, dan zelf 100 euro te ontvangen. Daarmee is de vraag bij SBS6 beantwoord.

We hebben het echter wel over het invullen van een onderzoek en niet over het moment dat je werkelijk voor de keuze van die 500 en 100 euro staat, maar goed. Soms komen ook heel andere gedachten naar voren, zoals in Metro‘s rubriek ‘Geld maakt (niet) gelukkig‘. Iemand gaf daarin onomwonden toe „al van jongs af aan miljonair te willen worden”. Dan kun je die 500 euro maar beter in je knip houden. Een ander onderzoek dat dit jaar gehouden werd, liet zien dat onze rijkste vrienden meestal gierig zijn.

👍 Wie zijn het meest gul in euro's en daden? En wie niet? Regionaal gezien zijn Groningers het meest vrijgevig, met 71 procent die wekelijks iets goeds doet zonder iets of hoeveel euro dan ook terug te verwachten, terwijl ‘buur-provincie’ Friesland achterblijft met 40 procent. We hebben het natuurlijk wel over gemiddeldes. Groningers doen relatief veel aan vrijwilligerswerk via een organisatie en het financieel ondersteunen van naasten die dat nodig hebben. Ook de bereidheid om iets goeds te doen voor een ander is daar de afgelopen jaren het meest toegenomen, namelijk met 20 procent.

Wat willen we zelf?

Meer dan de helft van de onderzoekdeelnemers (54 procent) geeft aan dat ‘goede daden’ op het lijstje staat van voornemens voor 2025. Naast naar vrijgevigheid, is echter ook onderzoek gedaan naar de behoefte aan steun. En die is er. Zo geeft 45 procent aan dagelijks zorgen te hebben, 44 procent graag meer contact te willen met anderen en 41 procent behoefte te hebben aan een steuntje in de rug.



Nog een toevoeging aan die 500 euro weggeven of 100 euro krijgen: daarbij geeft 30 procent aan dat geldgebrek hen ervan weerhoudt anderen te helpen. De onderzoekers: „Dit suggereert dat financiële druk een barrière kan zijn voor nog meer vrijgevigheid.”

Aanleiding voor het onderzoek

Reden voor het onderzoek naar vrijgevigheid is het initiatief De Beste Wensen van Talpa Network. Van SBS6 en Radio 538 tot LINDA.: het hele netwerk omarmt dit initiatief en werkt samen om wensen te vervullen van mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken; mensen die volhouden, ondanks tegenslagen of die altijd klaarstaan voor een ander.

Reacties