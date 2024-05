Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Is het nog financieel verstandig om zonnepanelen te kopen?

Het aanschaffen van zonnepanelen wordt steeds minder aantrekkelijk. Nadat steeds meer energieleveranciers zijn begonnen met het vragen met terugleverkosten, komt er nu vermoedelijk ook nog een einde aan de salderingsregeling. Is de aankoop van zonnepanelen nog wel verstandig?

Zonnepanelen zijn panelen die zonne-energie opvangen en omzetten in elektriciteit. De panelen bestaan uit meerdere fotovoltaïsche cellen, die gemaakt zijn van silicium. Wanneer licht op deze cellen valt, ontstaat er een stroom tussen de verschillende lagen van het materiaal.

Steeds meer energieleveranciers rekenen terugleverkosten

Steeds meer energieleveranciers rekenen extra kosten voor zonnepanelen, zoals terugleverkosten en hogere tarieven. Vandebron was vorig jaar de eerste leverancier die terugleverkosten vroeg, daarna volgden ook ouder meer Eneco, Essent en Vattenfall. Er wordt verwacht dat alle leveranciers uiteindelijk overstag zullen gaan.

De terugverdientijd van zonnepanelen is door de extra kosten voor een gemiddeld huishouden opgelopen naar meer dan tien jaar, zei energievergelijker Keuze.nl eerder op basis van eigen onderzoek. Radar spreekt van een terugverdientijd van ongeveer acht jaar. Eerder lag de terugverdientijd nog tussen de vijf en zes jaar.

Zorgen om impact van einde van salderingsregeling

Nog zorgelijker is de salderingsregeling, die volgens het hoodfdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB wordt afgeschaft per 1 januari 2027. Deze regeling houdt in dat consumenten met zonnepanelen op zonnige dagen het teveel aan opgewekte stroom, die ze terugleveren aan het stroomnet, mogen wegstrepen tegen het verbruik op andere dagen.

Omdat het nog niet duidelijk is welke regeling hiervoor in de plaats komt, is het onzeker hoeveel impact dit gaat hebben op de terugverdientijd van zonnepanelen. Koen Kuijper van energievergelijk.nl zegt tegen Radar dat hij consumenten aanraadt om nog even te wachten met de aanschaf van nieuwe zonnepanelen. „Ik zou op dit moment de investering nog even uitstellen, totdat er meer duidelijkheid komt.”

Over de terugverdientijd zegt Kuijper: „In een donker scenario, met een lage stroomprijs en een beperkte vergoeding van de leverancier, kan dit oplopen naar 16 tot 19 jaar.”

