Inflatie stijgt flink in Nederland, maar waarom is de inflatie hier opvallend hoger dan in andere EU-landen?

Konden die boodschappen nog duurder? Ja dus. De inflatie steeg namelijk flink in november, tot 4 procent op jaarbasis. En zoals het er nu uitziet, is die inflatie niet zomaar getemperd. Daarnaast staat Nederland bovenaan de ‘inflatieladder’ in vergelijking met andere Europese landen.

Wellicht krijg je af en toe een rolberoerte in de supermarkt als je de kassabon bekijkt of je moet even slikken als je die paar biertjes afrekent. De prijzen van boodschappen in de supermarkt stegen de afgelopen jaren met 25 procent, vertelde deze supermarktkenner. En kennelijk is dat allemaal nog niet voorbij. Eerder haalde onderzoeksplatform Follow the Money aan dat vooral de grote multinationals hun zakken vullen door de inflatie.

Inflatie stijgt in Nederland

Uit een snelle raming van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) blijkt dat de inflatie dus opnieuw stijgt. Hoewel het inflatiepercentage in oktober onveranderd op 3,5 procent bleef staan, betekent de huidige 4 procent dat goederen en diensten gemiddeld het sterkst in prijs stegen sinds 2023.

Hugo Erken, hoofd Nederlandse Economie bij de Rabobank, noemt dat een tegenvaller tegen De Telegraaf. „Dit betekent dat de koopkracht van mensen weer verder onder druk komt te staan. En op alle fronten merk je dat we nog wel een tijdje met de hoge prijsstijgingen blijven worstelen.”

Prijsstijgingen voedingsmiddelen, tabak, dranken

Vooral voedingsmiddelen, dranken en tabak stegen flink in prijs. Die goederen stegen met 6,2 procent in prijs ten opzichte van vorig jaar. In oktober was dat 6 procent. Die prijsstijging kun je zien bij bijvoorbeeld koffie, chocolade en zuivel. Maar ook goederen zoals kleding, elektronica of machines werden 1,3 procent duurder. „Zulke goedereninflatie hebben we dit jaar nog niet eerder meegemaakt”, aldus Erken. De prijzen van diensten stegen ook harder met 5,5 procent, tegen 5,4 procent in oktober, bijvoorbeeld voor de kapper, horeca en vervoer.



Vorige maand daalden de prijzen van energie inclusief motorbrandstoffen met 2,7 procent. In november was dit slechts een daling van 0,1 procent.

Waarom is de inflatie in Nederland hoger dan in andere Europese landen?

Volgens de Europese rekenmethode, die anders is dan die van het CBS, steeg de inflatie van 3,3 procent in oktober naar 3,8 procent in november. In deze Europese rekenmethode wordt geen rekening gehouden met kosten van wonen in een eigen woning. In Nederland ligt het inflatiecijfer, in vergelijking met andere Eurolanden, opvallend hoog.

Maar waarom ligt dat inflatiecijfer in Nederland hoger dan in andere Europese landen? Volgens het CBS komt dat vooral doordat de prijzen van diensten en tabaksproducten hoger liggen dan het gemiddelde in de eurozone.

Vandaag komt ook het Europese statistiekbureau Eurostat met de november-cijfers over de inflatie in de eurozone. In oktober stond dat percentage op 2 procent.

Kwakkelende economie

De Europese Centrale Bank (ECB) is bezig met het verlagen van de rente. Waarom? Omdat in september de inflatie in het gehele eurogebied afkoelde tot 1,7 procent. Dat betekende dat deze voor het eerst sinds april 2021 onder de doelstelling van de ECB kwam. Die doelstelling staat namelijk op 2 procent. En rond dat percentage ligt dus de huidige inflatie in de eurozone. In oktober werd de rente al voor de derde keer dit jaar verlaagd. En waarschijnlijk gebeurt dat ook in december, om het kwakkelende economische herstel in het eurogebied aan te jagen.

Invloed Amerika

Erken spreekt tegen De Telegraaf ook zijn zorgen uit over de plannen van de toekomstige Amerikaanse president Donald Trump voor onze economie en inflatie. Zorgen die ook eerdere bij andere economen klonken. „Als hij de stevige woorden over de handelsoorlog die hij wil voeren, waarmaakt, betekent het dat er importheffingen gaan komen. Europa zal terugslaan en dat betekent ook hier forse prijsstijgingen.” Eerder zwakte het Centraal Planbureau dit soort zorgen van economen af.

Maar volgens Erken helpt ook de duurdere dollar niet mee in deze tijd. „Dat de inflatie hier de komende twee jaar nog wel hoog zal blijven, staat voor ons op dit moment wel vast.”

