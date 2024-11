Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Prijs van drinkwater gaat in 2025 ‘flink’ omhoog, zoveel extra geld ben je per huishouden kwijt

De drinkwaterrekening van consumenten gaat volgend jaar met bijna 11 procent omhoog. Een tweepersoonshuishouden gaat ongeveer 23 euro op jaarbasis meer betalen. Voor een gemiddeld gezin van vier personen is dit ruim 43 euro, meldt drinkwaterbedrijf Vitens. Dit is nodig omdat er „flinke investeringen” gedaan moeten worden in de drinkwatervoorziening.

Vitens is met ongeveer 6 miljoen klanten het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland. Het gaat om zowel particulieren als bedrijven in Overijssel, Gelderland, Utrecht, Friesland en Flevoland en enkele gemeenten in Drenthe en Noord-Holland.

De werkzaamheden betreffen het vervangen en aanleggen van nieuwe leidingen, het zoeken naar nieuwe locaties om grondwater op te pompen en het bouwen van nieuwe productielocaties waar grond- en oppervlaktewater gezuiverd wordt tot schoon drinkwater. „Daarnaast heeft het bedrijf, net als andere, te maken met inflatie en hogere kosten voor bijvoorbeeld bouw- en vervangingsprojecten”, aldus Vitens.

Grote uitdagingen

De kale prijs van een kuub drinkwater (1000 liter) gaat omhoog van 1,04 euro dit jaar naar 1,25 euro volgend jaar. Dat betekent een stijging van 21 procent. Daarmee komt het gemiddelde jaarverbruik (100 kuub) voor een tweepersoonshuishouden op 227,46 euro, inclusief btw en de Belasting op Leidingwater (BoL), een milieubelasting van de rijksoverheid. „Omdat het vastrecht minder hard stijgt dan de prijs per kuub, is de gemiddelde prijsstijging zo’n 14 procent”, stelt de onderneming.

„Naar verwachting blijft de vraag naar drinkwater toenemen, als gevolg van klimaatverandering en bevolkings- en economische groei. Dat maakt dat drinkwaterbedrijven voor grote uitdagingen staan. Niet alleen als het gaat om voldoende beschikbare vergunningsruimte om water te winnen, maar ook om de financierbaarheid en de technische maak- en haalbaarheid om voldoende drinkwater te kunnen blijven leveren”, verklaart het bedrijf.

Vitens gaat naast de generieke tariefsverhoging bij de grootste zakelijke klanten die het meeste drinkwater gebruiken in hun productieprocessen ook een hoger tarief rekenen. Dit zijn ongeveer vijftig bedrijven in het verzorgingsgebied van het waterbedrijf.

ANP

