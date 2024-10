Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Premie autoverzekering flink hoger in 2024, deze provincies betalen het meest en het minst

Autobezitters betalen zich scheel aan hun verzekering. De premie is in 2024 bijna 100 euro hoger dan in 2023. Dat komt neer op een stijging van gemiddeld 14 procent.

Dat blijkt uit data van prijsvergelijker Autoverzekering.nl. In het eerste kwartaal klonken er soortgelijke geluiden. Het past bovendien in een trend van duurdere verzekeringen. In 2023 betaalden autobezitters nog 59,40 euro per maand, in 2024 is dat 67,55 euro per maand. Volgen Poel is de toegenomen premie in heel Nederland te wijten aan de hoge schadelast die autoverzekeraars ervaren.

„Hoe hoger de schadelast, hoe duurder het wordt voor een autoverzekeraar en hoe hoger de premie van je autoverzekering. Die hogere schadelast is te wijten aan het aantal schadeclaims, steeds duurdere auto-onderdelen en het toenemende aantal elektrische auto’s dat duurder in reparatie is.”

Verschillen in premies autoverzekering per provincie

De gemiddelde premie is dit jaar het hoogst in… Zuid-Holland. Daar betalen autobezitters gemiddeld 85,98 euro per maand. In 2023 lag die premie nog op 74,63 euro. Dat is op jaarbasis 136,18 euro meer. In Friesland zijn autobezitters het goedkoopst uit. De stijging was hier dan ook het minst. Vorig jaar was de premie gemiddeld 47,94 euro, dit jaar 53,13 euro.

Het verschil tussen de duurste en goedkoopste provincie komt uit op 400 euro. „Zo’n verschil tussen stedelijke provincies en de meer rustige provincies blijf je altijd terugzien in de premie. In Zuid-Holland, en bijvoorbeeld Utrecht en Noord-Holland, zie je meer auto’s op de weg en is de kans op ongelukken, schade en vandalisme veel groter. Dit rekenen autoverzekeraars door in het risico op een schadeclaim, wat de premie flink ophoogt”, zegt expert Jerry Poel.

Ook binnen provincies verschillen

Utrecht is de hardste procentuele stijger (17 procent). De premie steeg in die provincie met 17 procent. Vorig jaar legden Utrechters 63,35 euro neer, vandaag de dag is dat 74,14 euro. Een flink verschil (129,49 euro) op jaarbasis.

Ook binnen de provincies zelf zijn er verschillen. „Iemand uit Amsterdam of Den Haag betaalt bijvoorbeeld meer dan iemand uit een omgelegen dorp”, legt Poel uit.

