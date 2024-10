Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoveel Nederlands loon gaat naar het buitenland (en hier gaat het naartoe)

Heb je je loon al gehad? Rond de 24ste is immers een veel voorkomende uitbetaaldag van bedrijven. Maar nu blijkt dat er steeds meer loon vanuit Nederland naar het buitenland stroomt. In de afgelopen tien jaar gaat het om een flinke stijging, van wel 73 procent.

Een deel van de mensen die hun loon met zich meenemen of naar het buitenland sturen, werken in ons land, maar wonen over de grens met Duitsland of België. Maar er is ook een toename van het aantal tijdelijke arbeidsmigranten uit andere lidstaten van de Europese Unie, zoals Roemenië, Bulgarije en Polen.

Modaal salaris in Nederland Op dit moment ligt het modale salaris in Nederland op zo’n 44.000 euro bruto per jaar, zoals berekend door het Centraal Planbureau (CPB). In 2025 is de schatting dat het op 46.500 euro bruto per jaar zal liggen.

Nederlands loon naar het buitenland

Het is geen klein bedrag dat naar het buitenland stroomt: in het tweede kwartaal van 2024 ging het om 3,3 miljard euro. Dat is 73 procent meer dan in dezelfde periode van 2014, berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De som van alle lonen steeg in dezelfde periode ‘slechts’ 54 procent, dus dat is niet de enige reden voor de stijging.

Vooral de toename van Nederlandse lonen richting Roemenië en Bulgarije valt op. Waar het in het tweede kwartaal van 2014 nog om 19 miljoen euro ging, was dat tien jaar later opgelopen tot 451 miljoen euro. Die stijging valt samen met een wetswijziging waardoor Roemenen en Bulgaren na 1 januari 2014 zonder werkvergunning aan de slag konden in Nederland.

De grootste bedragen gingen naar België, Polen en Duitsland. Werknemers met een Nederlands loon en een Belgische of Duitse woonplaats zijn vaak zogeheten grenspendelaars, die dagelijks voor hun werk naar Nederland reizen. Polen zijn vaker seizoenswerkers.

Reacties