Winactie: een heerlijk warme elektrische omslagdeken (t.w.v. 64,99 euro)

Koud hè? De temperatuur buiten daalt steeds een aantal graden en ook binnenshuis kan het soms frisjes aanvoelen. Je verwarming volledig open gooien is vanwege de hoge prijzen ook niet het beste idee, dus helpen wij je een handje. We mogen drie lezers namelijk blij maken met een elektrische omslagdeken van Inventum (t.w.v. 64,99 euro).

Zo kom je heerlijk warm de winter door.

Win een elektrische deken

De elektrische omslagdeken is 180×130 cm en dus ideaal om om jezelf heen te slaan als je buiten zit, of met z’n tweetjes op de bank. Je kunt ‘m echter ook gebruiken om bijvoorbeeld je bed op te warmen, want niemand zit te wachten op een ijskoude nacht. De deken heeft negen warmtestanden, is snel op temperatuur en schakelt na 3 uur automatisch uit. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om gevaarlijke situaties.

Het gebruik is ook simpel: je plugt de deken in het stopcontact, kiest de gewenste warmte en gaat lekker zitten of liggen. Wil je de deken wassen? Kan ook, dan kun je de schakelaar van de deken af halen. Lees wel even goed de instructies, die je kunt vinden op de site van Inventum.

Meedoen

Jij wilt vast en zeker lekker warm de winter door onder zo’n elektrische deken. Vul je gegevens hieronder in en schrijf je in onze nieuwsbrief voor extra geluk. Mensen die meedoen aan de winactie én ingeschreven zijn, maken namelijk extra kans. Meedoen kan tot en met zondag 3 november, 23.59 uur. Daarna krijgen de winnaars persoonlijk bericht, verder wordt er niks met de opgevraagde gegevens gedaan.

Reacties