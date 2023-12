Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geld lenen voor hypotheek bij familie of vrienden is populair

Een hypotheek sluit je af bij de bank, althans de meesten. Toch doet één op de zes huishoudens dat anders. Het kan dus ook bij familie en vrienden en dat komt best vaak voor. Zo’n zestien procent van de huishoudens met hypotheek maakt gebruik van zo’n familiehypotheek. Dat blijkt uit cijfers van De Nederlandse Bank. Maar er zit ook een nadeel aan.

Het is minder bekend dan een hypotheek afsluiten bij de bank, toch komt de privé- of familiehypotheek relatief vaak voor. In 2020 maakten in Nederland 645.000 huishoudens gebruik van zo’n privé- of familiehypotheek.

Meestal gingen mensen dat aan in combinatie met een hypotheek bij een bank of verzekeraar en ging het in bijna de helft van de gevallen om minder dan 20 procent van het totale hypotheekbedrag. In totaal is de waarde van familiehypotheken 70 miljard euro. Dat is tien procent van de totale hypotheekschuld van Nederland. In 2020 steeg het aantal familiehypotheekschulden met 1,2 miljard euro netto.

Familielening zorgt voor hoger hypotheek

Opvallend is dat mensen met een familiehypotheek in totaal een hoger hypotheekbedrag hebben. Bij mensen die geld van familie of vrienden lenen voor de aanschaf van een huis ligt het hypotheek bedrag bijna een ton hoger dan bij mensen met alleen een gewone hypotheek.

Ook valt op dat gemiddelde de leeftijd van huishoudens met een familiehypotheek rond de 42,6 jaar ligt. De gemiddelde leeftijd van een gewone hypotheeknemer ligt meer dan drie jaar hoger. „Dit leeftijdsverschil kan erop wijzen dat huishoudens met behulp van een familiehypotheek eerder de woningmarkt kunnen betreden, of dat familiehypotheken recent in populariteit zijn toegenomen”, legt De Nederlandse Bank uit.

Vermogende ouders

Daarnaast zijn de familiehypotheeknemers vaak vermogender en hebben ze rijkere ouders. „Niet verrassend”, concludeert De Nederlandse Bank, „er moet immers vermogen zijn bij de ouders om een hypo­theek aan het kind te kunnen verstrekken.”

Daardoor kunnen deze kopers meer bieden op een woning, wat weer effect kan hebben op de huizenprijzen. „Hoewel de gemiddelde hypotheekgrootte beperkt is, kan dit een opdrijvend effect hebben op de woningprijzen. Om een prijsopdrijvend effect te voorkomen, zouden hypotheekverstrekkers beter moeten toetsen of er sprake is van overige (familie-)leningen”, zo schrijft De Nederlandse Bank.

Reacties