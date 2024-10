Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Van flirtende vogels tot losbandige libelles: zijn dieren beesten in bed?

Wat kunnen wij (mensen) leren van liefde en seks in het dierenrijk? En zijn dieren eigenlijk beesten in bed? Heerlijk toch, zulke vragen? Wetenschappelijk tijdschrift en platform Quest gaat er binnenkort alles over proberen te vertellen.

Als Hans Teeuwen de vraag ‘zijn dieren beesten in bed?’ zou stellen, dan zou de cabaretier er zelf op reageren met ‘maar Hans, mallerd, dieren hebben toch helemaal geen bed?’ Om vervolgens te komen tot de uitdrukking. Quest gaat in elk geval vanaf volgende week met de uitdrukking aan de haal, in een podcast. Die gaat niet geheel toevallig Beest in Bed heten.

Sterrin en Vincent bespreken seksleven dieren

Het duo dat ons helemaal gaat bijpraten over het seksleven van dieren, zijn Sterrin Smalbrugge en Quest-redacteur Vincent van Haaster. Sterrin is bekend van Sterrin’s Dierenencyclopedie en van een andere podcast, Buitenbeestjes. Drie jaar geleden viel zij op als reptielenvrouw in Expeditie Robinson. Metro noemde haar toen ‘nieuwe ster van het televisiespel‘.

Dieren en seks… en soa’s

Of elk dier een beest in bed is, daarop tot het begin van de luisterreeks natuurlijk nog geen antwoord. We kunnen wel een paar dingen verklappen. Zo komen de versiertrucs van vogels aan bod, zoals de verleidelijke dansmoves van de blauwvoetgent. We zijn benieuwd. Dat zijn we ook naar libellen, die behoorlijk losbandig schijnen te zijn. En wat te denken van koala’s? Die kunnen een soa oplopen als ze van bedje naar bedje hoppen. Hyena-vrouwtjes maken de boel wat ingewikkeld door een pseudopenis te hebben.

Sterrin Smalbrugge belooft ons in ieder geval „mee te nemen op safari langs de slaapkamers van het dierenrijk”.

Beest in bed handig voor stelletjes met een huwelijksdip

Hoe gaan dieren met hun liefdesperikelen om en wat kunnen wij daar als mensen van opsteken? Dat is vooral de leidraad van de podcast. Eventuele luisteraars zullen waarschijnlijk vooral benieuwd zijn naar gekke feitjes, als het om seks en liefde bij dieren gaat.

Dan moeten vooral stelletjes met een flinke huwelijksdip gaan luisteren, wordt gesteld (al kan gewoon Metro lezen net zo goed). Die krijgen een les en leuke feitjes tegelijk. De prairiewoelmuis laat hen namelijk zien hoe je monogamie spannend houdt. Mocht je homoseksualiteit ‘iets onnatuurlijks’ vinden, let dan ook op. Pinguïns, zwanen en de mensapensoort bonobo’s denken daar heel anders over.

Mensen zijn ook beesten

Of het nu seks, vrijen of paren heet, het hele dierenrijk is er druk mee. Daarop zijn wij mensen geen uitzondering. En hoewel we het niet snel toegeven, kunnen we op dat gebied allemaal weleens wat hulp gebruiken, vinden Sterrin Smalbrugge en Vincent van Haaster. Hun stelling: „We gaan onze preutsheid te lijf met de wetenschap dat wij mensen ook maar gewoon beesten zijn.”

Beest in Bed kun je vanaf 4 november beluisteren.

Vorige Volgende

Reacties