Dit is nu ‘bekend’ over ontplofte piepers Libanon: ‘Ze wisten: berichtje sturen en dan een enorme kettingreactie’

Het is op z’n minst bizar te noemen: in heel Libanon zijn gisteren zeker negen mensen gedood en 2750 anderen gewond geraakt door ontploffingen van piepers waarmee kan worden gecommuniceerd. Wat er bekend is? Dat er over de explosies met de piepers vooral weinig bekend is of tegenstrijdig over wordt gesproken. In talkshow Bar Laat probeerde een onderzoeksjournalist de pieper-kwestie te duiden.

De negen doden en bijna drieduizend gewonden zijn wel duidelijk. Die zijn gemeld door het ministerie van Volksgezondheid in Libanon. Zo’n 170 gewonden liggen nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. Maar het is nog niet duidelijk waarom de piepers vrijwel gelijktijdig zijn ontploft. Veel landen doen er wel hun (eigen) zegje over.

De militante groep Hezbollah doet onderzoek. Hieronder zie je een beeld in een supermarkt. Zo ging het op heel veel plaatsen tegelijk.



BREAKING: Honderden leden van Hezbollah, waaronder strijders en medici, raakten ernstig gewond nadat de piepers en telefoons die ze gebruikten om te communiceren ontploften – video van een van de locaties in Beiroet, Libanonpic.twitter.com/yQ476vp2Nl — Breaking News Nederland 🚨 (@nieuwsalert_nl) September 17, 2024

Hezbollah houdt Israël verantwoordelijk voor piepers

Niet alleen in Libanon, maar ook in buurland Syrië zijn mensen gewond geraakt door explosies met piepers waar een explosief materiaal zou zijn verstopt. Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) zijn er veertien gewonden in Damascus en omgeving. Het is niet duidelijk welke nationaliteit de slachtoffers in Syrië hebben en of ze aangesloten waren bij Hezbollah, de Libanese beweging die gebruikmaakt van de piepers. Hezbollah houdt Israël verantwoordelijk voor de ontploffingen, maar dat land heeft nog niet gereageerd.

De Libanese minister van Informatie heeft Israël ook beschuldigd achter de explosies van piepers in het hele land te zitten. Hij spreekt van „Israëlische agressie” bij de ontploffingen. Iran heeft een vermeende aanval op Libanon met ontploffende piepers veroordeeld. De minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi legt de schuld ook al bij Israël en noemt het een „terroristische daad”.

De oorlogssituatie in de regio en met name Israël duurt nu bijna een jaar. Het begon allemaal met een keiharde aanval, onder meer op een festival, door Hamas in Israël.

Ook Amerika wijst om piepers naar Israël

De ‘piepers-operatie’ was het resultaat van een samenwerking tussen de Israëlische inlichtingendienst, de Mossad en het Israëlische leger. Dat melden onder meer CNN en The New York Times op basis van Amerikaanse regeringsfunctionarissen.

Israël plaatste explosief materiaal in een partij in Taiwan gemaakte piepers die in Libanon werden geïmporteerd en bestemd waren voor Hezbollah, aldus The New York Times. De explosieven werden naast de batterij in elke pieper geplaatst en er zat een schakelaar ingebouwd om ze op afstand tot ontploffing te brengen. De apparaten ontploften tegelijkertijd nadat ze gistermiddag een bericht hadden ontvangen.

Het Taiwanese bedrijf Gold Apollo stelt dat de in Libanon ontplofte piepers gemaakt werden door een licentiehouder in Boedapest (Hongarije). Gold Apollo is naar eigen zeggen diep in verlegenheid gebracht door de affaire. Het bedrijf overweegt stappen te nemen tegen de licentiehouder.



Seen dozens of photos/videos of people in Lebanon with injuries to their legs — where pagers would have been in pocket — or hands/arms. Videos being shared on social media seem to show the pagers ring, then explode. pic.twitter.com/uq76o4MO08 — Timour Azhari (@timourazhari) September 17, 2024

Duiding in talkshow Bar Laat

Onderzoeksjournalist Huib Modderkolk schoof gisteravond snel aan in talkshow Bar Laat. Aan tafel bij Sophie Hilbrand probeerde hij te duiden wat er met de piepers gebeurd kan zijn en zei: „Is er sprake van een grote hack of van malware (software om schade aan je computer toe te brengen, red.) die is geïnstalleerd in die dingen? Waar het nu op lijkt en dat kun je ook wel een beetje zien bij een van die video’s, is dat er een meldinkje kwam… Dus dat er iets in de pieper is gezet, een explosief dat zeer krachtig is, dat er dus een berichtje kwam dat naar al die piepers tegelijkertijd werd gestuurd… En dat dat ervoor zorgde dat de batterij heel snel ging overheaten en dat dat de ontploffing dan gaf.”

Hilbrand: „Maar de vraag is dan: hoe komt dat in die piepers?” Modderkolk: „Dat is dan weer de volgende vraag. Dan wijzen veel media er al op dat vijf maanden geleden een grote lading van deze piepers naar Hezbollah is gegaan. Dat Israël dat waarschijnlijk wist. Het knappe van deze operatie is dat ze ergens die lading hebben onderschept. En dat ze bij de batterij een explosief hebben geplaatst, maar dan wel vijfduizend keer. Waarbij ze wisten: als we straks dat berichtje sturen, dan zet dat deze kettingreactie in gang.”

