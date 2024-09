Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Moeite met de Nederlandse taal? NOS lanceert Journaal in makkelijke taal: ‘Fijn om het zo te volgen’

Nieuwslezer Afke Boven articuleert nog duidelijker dan normaal en de onderwerpen worden heel rustig en in makkelijke woorden uitgelegd. De NOS heeft gisteravond de eerste editie van het NOS Journaal in Makkelijke Taal uitgezonden.

Voor veel mensen kan een nieuwsonderwerp soms al ingewikkeld zijn, omdat je niet in de materie zit of omdat je een aantal woorden niet snapt. 2,5 miljoen Nederlanders hebben dat met bijna alle onderwerpen omdat ze moeite hebben met de Nederlandse taal. Voor hen is er sinds deze week het NOS Journaal in Makkelijke Taal. Het wordt elke werkdag om 17.00 uur uitgezonden op NPO 1.

Laaggeletterdheid kan voor een hoop problemen zorgen. Metro schreef eerder al over een vrouw die een ton aan schuld had, omdat ze brieven van de belastingdienst niet kon lezen.

Rustiger en meer uitleg dan in andere NOS Journaals

De doelgroep bestaat uit onder andere immigranten en mensen met leerproblemen. Het programma is rustiger en bevat meer uitleg dan in de reguliere journaals. Ook heeft het minder onderwerpen dan de andere uitzendingen. Moeilijke woorden worden vermeden en ze proberen de montages van de reportages rustig te houden.

De onderwerpen worden op een andere manier gebracht, vertelt eindredacteur Marga van Beusekom op de site van de omroep. „De doelgroep is anders, dus zal de onderwerpkeuze en invalshoek bij het nieuws daarop moeten aansluiten. Zo vertel je het nieuws voor kinderen vaak met veel vaart en effecten. Het tempo en het gebruik van beeld in het NOS Journaal in Makkelijke Taal is juist veel rustiger, zodat het voor die doelgroep goed te volgen is. Het programma heeft ook minder onderwerpen dan andere journaals, de presentator geeft meer uitleg en er worden geen moeilijke woorden gebruikt.”

Speciale nieuwsprogramma’s worden vaker gemaakt in Nederland. SBS6 kwam vorig jaar met het programma GoedNieuws Vandaag waarin alleen goed nieuws werd besproken, schreef Metro eerder al. Dat werd uiteindelijk vanwege tegenvallende kijkcijfers weer van de buis gehaald.

‘Fijn om het nieuws goed te kunnen volgen’

Giselle van Cann, hoofdredacteur NOS Nieuws, is blij dat de NPO zendtijd geeft aan hun nieuwe programma. „De redactie heeft veel contact gehad met deze doelgroep. We merkten hoe fijn ze het vinden om het nieuws goed te kunnen volgen. Wij journalisten vonden hun feedback heel leerzaam en inspirerend.”

Het is niet voor het eerst dat de NOS content maakt voor mensen die moeite hebben met de taal. In 2021 lanceerde de omroep het NOS Nieuws van de Week. Dit was een wekelijks journaal in makkelijke taal dat op YouTube stond en uitgezonden werd via regionale en lokale tv-zenders.

Bekijk de eerste aflevering van het NOS Journaal in Makkelijke Taal:

Dat de NOS bij de publieke omroep een specifieke doelgroep aanspreekt is niet nieuw. Al sinds 1981 wordt het NOS Jeugdjournaal gemaakt speciaal voor kinderen. Dat was toen heel erg uniek, want het gebeurde alleen nog in Groot-Brittannië. Ondertussen zijn er tientallen landen die een journaal voor kinderen hebben. In 2021 bestond het NOS Journaal 65 jaar. Benieuwd hoe het er in de loop van de jaren uitzag? Metro zette het op rij.

