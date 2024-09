Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hoe pakt Buddy Vedder ‘als John Travolta’ uit in oud succesnummer Saturday Night Fever?

Het is al bijna een halve eeuw geleden, maar altijd blijft de naam John Travolta als grote naam aan de film Saturday Night Fever uit 1977 hangen. Ga er maar aan staan als jij dan dat dansende personage Tony Manero moet gaan doen, in dit geval in een musical. Buddy Vedder is die man deze keer. Hoe bracht hij het er – gelukkig met de altijd goede Esmée Dekker aan zijn zijde – tijdens de première vanaf?

Met een knipoog bij het idee dat er in Saturday Night Fever zo veel (en behoorlijk pittig) gedanst wordt: we hebben hier te maken met twee ‘stokoude’ musicalartiesten. Esmée Dekker werd dit voorjaar 30 en Buddy Vedder bereikte vorige maand dezelfde leeftijd. Maar zonder gekheid: zo’n fysieke show als Saturday Night Fever kunnen de twee prima aan. John Travolta was tijdens de filmopnames, een dansvoorloper van het nog veel succesvollere Grease een jaar later, 23 jaar.

Metro bekeek de première van producent De Graaf & Cornelissen zondagmiddag in het werkelijk prachtig vernieuwde theater Aan De Parade in Den Bosch. Voor inwoners van de stad als John de Bever en zijn man Kees Stevens een keer lekker dichtbij, voor veel verslaggevers en BN’ers eens wat verder weg voor zo’n rode loper-feestje. Dat nieuwe theater is een ritje sowieso wel waard.

Saturday Night Fever zou met het ellendige en armzalige leven van de jaren zeventig in de New Yorkse wijk Brooklyn wat gedateerd kunnen zijn. We zien jongeren die de hele week uitkijken naar dansen op zaterdagavond in discotheek 2001 Odyssey en verder alleen maar kunnen dromen van een leven in ‘dat sjieke Manhattan’ aan de overkant van de rivier. Na 2,5 uur Saturday Night Fever blijkt dat ‘gedateerd’ wel meevalt en niet erg is. Je hebt gewoon even een fijne theatertijd. De muziek van vooral The Bee Gees blijft sowieso heerlijk (vooral het beroemde basloopje uit het bekendste nummer) en je krijgt dat gelukkig nog voorgeschoteld door een liveband ook. Mensen willen dit, dat blijkt maar weer. Voor de musical waren acht weken geleden in de voorverkoop al 50.000 kaarten verkocht.

Compliment voor reizen langs de theaters

Dat zo’n grote productie als Saturday Night Fever langs de grote theaters in ons land reist is tegenwoordig bijzonder en valt te prijzen. We hebben nu toch te maken met succesvolle megaproducties op vaste speelplekken: Soldaat van Oranje in een afgestofte versie bij Katwijk, 40-45 De Musical in Barneveld, Frozen in Scheveningen en Moulin Rouge in Utrecht. De Graaf & Cornelissen bracht vorig jaar al Les Misérables ‘bij de mensen thuis’ – toen met de grootste reizende productie van Nederland ooit – en dat verdient applaus.

Discostampers

Gelukkig valt er met ledschermen veel te doen en zo verandert een theater in Den Bosch met een vingerknip in New York. Daar draaien Tony Manero en Stephanie Mangano (Buddy Vedder en Esmée Dekker dus) lange tijd om elkaar heen om al dansend uiteindelijk toch de stap naar Manhattan te wagen. Daar komen ondertussen nog wel het dumpen van danspartner Annette (leuke rol en goed gedaan door Gina Bentvelsen), een ontslag, de dood van een vriend, een eventuele abortus en vreselijke ruzies met vader en moeder Manero (Raymond Paardekooper en Mariska van Kolck) doorheen fietsen.

Maar altijd is er weer die heerlijke zaterdagavond in de disco met DJ Monty, prima neergezet door Barry Beijer. Hij slingert Stayin’ Alive, Night Fever en You Should Be Dancing de discotheek van Den Bosch in, maar ook een discostamper als Disco Inferno van The Trammps. Ondertussen legt DJ Monty nog even uit wat een elpee is.

💃 Saturday Night Fever eerder Saturday Night Fever was in Nederland in 2001 voor het eerst als musical te zien. Het was de theaterdoorbraak voor Chantal Janzen, die danste met Joost de Jong. In 2012 keerde de titel terug met Noortje Herlaar en Michelle Splietelhof (afwisselend) tegenover Joey Ferre. In 2021 stond een nieuwe tournee van Saturday Night Fever met Vajèn van den Bosch en Javan Hoen gepland, maar corona gooide roet in het eten.

Acteren in Saturday Night Fever

Niet alles is leuk aan deze Saturday Night Fever. De Bee Gees-hits niet in het Engels zingen blijft wat ongemakkelijk. Zo wordt Stayin’ Alive ‘ga je leven te lijf’. Heel erg is het niet, wel een dingetje. Wat meer stoort is het vaak overdreven musicalacteren. Waarom toch? Sommigen (Esmée Dekker met name) hebben daar geen last van. Buddy Vedder wel, maar die revancheert zich in een scène waarin alle woede die in hem zit naar buiten komt. Het is net of hij het ‘groot’ acteren even vergeet en oprechte boosheid in zichzelf oproept. De scène staat als een huis. Zie je wel, het kán wel, denk je dan.

Verder is Buddy Vedder een prima en fijne kerel om naar te kijken hoor. De zang, de vele dans: het moet de rol van zijn leven zijn. Dat Vedder daarbij goed voor zijn lichaam heeft gezorgd is een understatement, want wat een afgetraind lijf heeft deze artiest en tv-presentator. De sportschool heeft goed aan de John Travolta van 2024 verdiend, want hij is bijna net zo breed als hoog (of nou ja, laag, zo groot is ie niet).

Grof taalgebruik

De duimen kunnen wel omhoog voor dans en choreografie. Martin Michel is de regisseur van Saturday Night Fever en met zijn staat van dienst in de choreografiewereld weet je vooraf al dat het met die dans in de disco wel goed zit. Michel liet de choreografie nu over aan de ook ervaren Chiara Re en zij stelt de tienduizenden musicalgangers van deze tour niet teleur. Integendeel.

Voor wie gaat en misschien kinderen meeneemt: we wijzen er wel even op dat de teksten van deze Saturday Night Fever best grof zijn. Als er gescholden wordt, bijvoorbeeld door vader Manero, wordt er ook echt gescholden. Bovendien schuwden de makers onderwerpen als (seksueel) geweld, racisme en zelfdoding niet. Buiten dat maakt deze show theater waarvoor het bedoeld is: gewoon even een paar uurtjes een fijne tijd hebben. En zin krijgen in oude discostampers met strobocopen boven de dansvloer.

Beoordeling uit 5: 3

