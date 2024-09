Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Komt de btw-verhoging op sport er écht? D66 en CDA willen dat plan tegengaan

Het kabinet moet afzien van de btw-verhoging op onder meer sportabonnementen, zwemlessen en toegangskaartjes voor sportwedstrijden van 9 naar 21 procent, vinden D66 en CDA. De partijen stellen voor om in plaats hiervan tabaksproducten zwaarder te belasten. Ze hopen dat de coalitie in het grote debat na Prinsjesdag niet om hun plan heen kan.

PVV, VVD, NSC en BBB hebben in het hoofdlijnenakkoord aangekondigd om de btw op boeken, sport en cultuur te verhogen. Het zal volgens D66 en CDA 200 miljoen euro kosten om sport daarbij te ontzien. Dat willen ze betalen door sigaretten 40 cent per pakje duurder te maken, een pakje shag 90 cent en door een belasting voor e-sigaretten in te voeren.

De coalitiepartijen hebben steun nodig van andere partijen om hun financiële plannen voor volgend jaar door de Eerste Kamer te krijgen. CDA en D66 vermoeden voldoende partijen achter hun voorstel te krijgen om in de senaat dwars te kunnen liggen als de coalitiepartijen niet meegeven in de Tweede Kamer.

D66-leider Rob Jetten noemt de btw-verhoging „een boete op bewegen”. Hij vreest dat het aantal zwemdiploma’s omlaag gaat en dat „honderdduizenden mensen” stoppen met sporten. „Voor mensen met een kleine portemonnee moeten we sporten makkelijker maken, niet moeilijker”, vindt CDA-leider Henri Bontenbal. Ook belangenclubs NOC*NSF, de KNVB en het Platform Ondernemende Sportaanbieders staan achter het plan.

ANP

Reacties