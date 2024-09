Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zorgpremie gaat omhoog in 2025, zoveel meer ga je mogelijk betalen

Op de derde dinsdag van september staat Prinsjesdag weer op de planning, het kabinet maakt dan de financiële plannen bekend. Traditiegetrouw lekken er vooral altijd allerlei zaken uit, nu geldt dat ook voor de zorgpremie. Die gaat met ruim 100 euro omhoog in 2025.

De premie stijgt met bijna een tientje per maand, het kabinet rekent op een maandpremie van bijna 160 euro. Dat melden Haagse bronnen aan de hand van uitgelekte cijfers voor Prinsjesdag aan De Telegraaf.

Zorgpremie gaat omhoog in 2025

Het ministerie van Volksgezondheid maakt ieder jaar voor Prinsjesdag berekeningen van hoe hoog de nieuwe basispremie voor zorgverzekeringen ongeveer gaat worden, dit wordt de rekenpremie genoemd.

Voor volgend jaar wordt gerekend op een jaarpremie van 1900 euro tegenover de 1792 euro die voor dit jaar in de boeken staat. De gemiddelde maandpremie ligt nu net onder 150 euro en gaat komend jaar omhoog naar iets meer dan 158 euro.

Het is nog wel de vraag of je dit bedrag echt moet gaan betalen. Verzekeraars bepalen uiteindelijk zelf hoe hoog hun premies zijn. Soms valt dat bedrag iets lager uit, omdat zorgverzekeraars reserves inzetten en zo de prijs wat lager weten te houden. Op 12 november maken verzekeraars bekend hoe hoog de basisverzekering wordt. Je hebt dan tot het nieuwe jaar om over te stappen, wat je veel geld kan besparen.

Ook goed om te weten: de mensen die zorgtoeslag ontvangen, krijgen door de stijgende premies ook meer toeslag. Ruim drie kwart van de hogere zorgpremie is dan gedekt.

