Dit salaris heb je nodig voor de aankoop van een gemiddelde koopwoning

De woningmarkt lijkt (alweer) oververhit. De gemiddelde verkoopprijs van een woning ligt dit jaar ruim 10 procent boven de prijs van vorig jaar. In juli werd er gemiddeld ruim 450.000 euro betaald voor bestaande koopwoningen. Welk salaris moet je verdienen om in aanmerking te komen voor een toereikende hypotheek?

De prijsstijging op de woningmarkt werd bekendgemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Het Kadaster. De stijging van 10,6 procent in 2024 ten opzichte van 2023 is de grootste prijsstijging in bijna twee jaar tijd. „Het is een klassiek vraag- en aanbodverhaal. Er is genoeg geld beschikbaar en de vraag om te verhuizen is groot”, zegt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen.

De gemiddelde prijs voor een koopwoning

In juli dit jaar werden 18.610 bestaande koopwoningen verkocht. Dat is bijna 25 procent meer dan vorig jaar rond dezelfde tijd. In totaal zijn er dit jaar bijna 111.000 woningen in Nederland verkocht, 11 procent meer dan vorig jaar over dezelfde periode.

De gemiddelde verkoopprijs van die ruim 18.600 woningen was gelijk aan 457.320 euro. Maar wie kan dat eigenlijk nog betalen?

Hypotheek van Jan Modaal

De huizenmarkt fungeert zoals gezegd op en systeem vraag en aanbod. De stijgende koopsommen worden betaald en de huizenprijzen drijven verder omhoog. Maar voor sommige mensen op de woningmarkt – zoals bijvoorbeeld een alleenstaande met een modaal salaris – wordt het bijna onmogelijk een koopwoning te bemachtigen.

💡 Wat is een modaal inkomen? Het modaal inkomen is het meest voorkomende inkomen in Nederland. Dat inkomen wordt beraamd door het Centraal Planbureau. Het modaal inkomen voor 2024 is geraamd op 44.000 euro bruto op jaarbasis, inclusief vakantiegeld.

Zo berekende De Hypotheker dat een persoon met een modaal inkomen in 2024 in aanmerking komt voor een hypotheek van zo’n 195.000 euro. Vorig jaar was dat nog 171.000 euro. Voor tweeverdieners ziet het er op de woningmarkt net iets rooskleuriger uit: zij komen volgens de hypotheekorganisatie uit op een maximale hypotheek van 367.000 euro.

Benodigde salaris voor gemiddelde koopwoning

Maar ook dat komt dus nog niet in de buurt van de benodigde hypotheek voor de transactieprijs van de gemiddelde koopwoning in juli dit jaar. Daar is namelijk meer salaris voor nodig. We gebruiken de rekentool van De Hypotheker om een indicatie te geven van het benodigde salaris. We gaan uit van een persoon die alleen een koopwoning wil kopen, een rentevaste periode van 5 jaar aangaat en geen andere maandelijkse financiële verplichtingen heeft (zoals schuldaflossingen). Bij een inkomen van 98.000 euro bruto per jaar, komt deze fictieve persoon volgens de tool in aanmerking voor een hypotheek van 457.176 euro.

Wil je als alleenstaande een koopwoning kopen tegen de gemiddelde verkoopprijs van bestaande koopwoningen? Dan heb je een bruto jaarinkomen nodig van bijna een ton.

Let op, de bedragen in dit artikel voor de maximale hypotheek zijn gebaseerd op een online rekentool en zijn indicatief. Ben je op zoek naar persoonlijk financieel advies? Maak dan een afspraak bij de hypotheekadviseur.

