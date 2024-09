Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vooraf gemopper over serie Laura H., Syrië en het kalifaat, is dat terecht?

Een zesdelige dramaserie over Laura H., haar reis naar en vlucht uit het kalifaat in Syrië. Daar is nog voor de eerste uitzending van vandaag al wat om te doen. Waarom krijgt zij aandacht?, zo klinkt het op social media.

Metro keek vanwege dat gemopper alvast een gedeelte voor tv-rubriek Blik op de Buis. Want is deze serie Laura H., ‘gebaseerd op waargebeurde feiten’, wel zoveel gemopper waard? We hebben hier toch ook te maken met iets wat in onze maatschappij speelt, iets waar je niet omheen kunt en dus is het misschien wel interessant?

Wie is Laura H. ook alweer?

Laura H. is Laura Hartman – ook in de dramareeks van VPRO en HUMAN klinkt de naam voluit – uit Zoetermeer. Zoë Love Smith (Forever Rich, Bestseller Boy) nam de pittige rol op zich en mocht de leuke zin bij verhoor „I live in Sweet Lake City” uitspreken. Smith speelt prima. Als Nederlandse tienermoeder met een Surinaamse moeder nam Laura H. in een zoektocht naar zichzelf een nieuwe identiteit aan. Met haar man Ibrahim (Bilal El Aoumari) en twee kinderen vertrok ze in 2015 naar het kalifaat in Syrië, een gebied dat in handen was van IS. Zij was toen 19 jaar.

Kans op aanslag in Nederland

Eenmaal in Syrië werd Laura H. meteen gescheiden van haar geradicaliseerde man. Die moest van IS op trainingskamp. Haar nieuwe leven speelde zich af in een opvanghuis vol vrouwen (maar met een gebrek aan eten en drinken). Arabisch sprak zij amper. In 2016 ontsnapte Laura H. naar eigen zeggen. Aan de grens werd zij opgevangen (achter de tralies). Zij betuigde spijt, maar er werd flink getwijfeld aan haar motieven. Zou Laura H. soms plannen hebben om een aanslag in Nederland te plegen?

Voormalig premier Rutte sprak zich op tv uit over dergelijke ‘gevallen’: „We moeten er alles aan doen om te voorkomen dat deze mensen naar Nederland kunnen komen om hier een aanslag te plegen.” Eric, de vader van Laura H. (Mike Reus) heeft wel vertrouwen in zijn dochter. Maar ja, 100 procent zekerheid daarover kan hij op vragen van journalisten ook niet geven.

Laura H. opgepakt en veroordeeld

Eenmaal op Schiphol werd Laura H. meteen opgepakt. Later volgde een veroordeling tot twee jaar cel (dertien maanden voorwaardelijk), maar door haar voorarrest hoefde de Zuid-Hollandse niet meer ‘te zitten’.

💸 Betaald voor tv-optreden In december 2019 schoof Laura H. op televisie aan in Mensen met M. Dit waren speciale kerstinterviews door Margriet van der Linden, buiten haar programma M om. Laura H. kreeg daarvoor betaald en dat leverde een storm aan kritiek op. Niet alleen dat, ook de gruweldaden van IS zouden onderbelicht zijn gebleven. De betaling van 400 euro leidde tot Kamervragen en vooral tot een storm in een glas water. Minister Arie Slob antwoordde samengevat namelijk „ja, gasten in Mensen met M krijgen een vergoeding”.

Gemopper, maar verhaal werd al twee keer verteld

Wie op sociale media zijn of haar ongenoegen uit over het feit dat het verhaal van Laura H. wordt verteld: het is al twee keer gedaan. Thomas Rueb schreef het boek waarop de serie is gebaseerd. Hij won er de Hebban Publieksprijs 2019 mee. Toneelgroep Oostpool bracht het verhaal, ook onder de titel Laura H., in het theater. Maar ja, met een tv-registratie in zes delen springt het wat meer in het oog natuurlijk.

„Als er meningen zijn, dan komen die voort uit de verbeelding van de makers”, zo is voordat Laura H. begint in beeld te lezen. Zo zou jij als kijker ook je mening rustig kunnen vormen in plaats van vooraf te protesteren. Je kunt uit belangstelling ook gewoon gaan kijken zonder een oordeel te vormen natuurlijk. Het blijft nu eenmaal een serie, eentje met een boeiend onderwerp bovendien.

Te veel eer voor Laura H.?

Of deze Laura H. te veel eer krijgt met een dramareeks bij de publieke omroep? Ze heeft er zelf niet om gevraagd. En het is nou ook weer niet zo dat ze een rondvaart door de Amsterdamse grachten krijgt met zwaaiend publiek langs de kanten.

Laura H. stipt gerust een reeks aan pijnlijke punten aan. Hoeveel heeft zij nou gelogen? Dacht zij bijvoorbeeld echt dat ze met haar man mensen ging helpen in een vluchtelingenkamp in Turkije? Het lijkt er niet op. Welke puzzelstukjes raakten er door haar toedoen zoek? En liet zij die puzzelstukjes verdwijnen om haar twee kinderen te beschermen? Of toch vooral om er zelf beter uit te komen? Je gaat dat in de serie allemaal zien. Mopperen kan daarna altijd nog.

Aantal blikken uit 5: 3,5

Laura H. is vanaf vandaag (1 september) op zes zondagen rond 22.00 uur te zien bij VPRO en HUMAN op NPO 3. Kijken via NPO Start kan natuurlijk ook.

