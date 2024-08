Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Slachtoffer van meesteroplichter in Undercover in Nederland: ‘Hij sloot me op en drogeerde me’

In de aftrap van een nieuw seizoen Undercover in Nederland zoekt Alberto Stegeman naar de notoire oplichter Johan S. Een man die het nogal bont maakt, zo blijkt uit het schrijnende verhaal van een van zijn slachtoffers.

„Een parasiet”, noemt Stegeman S. Ondanks dat hij is veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf, loopt hij nog vrij rond omdat hij in cassatie is gegaan.

Slachtoffer van oplichter Johan S. in Undercover in Nederland

Johan S. is als oplichter van alle markten thuis. Zo doet hij zich voor als hoofdbeveiliger van Geert Wilders en Willem Holleeder, politieagent en cateraar. Daarmee beduvelt hij mensen voor grote bedragen. Ook maakt hij zich schuldig aan datingfraude. Onder een valse naam benadert hij vrouwen op datingsites, om ze vervolgens financieel uit te kleden.

Lilian was een van die vrouwen. Vijf jaar geleden had ze een relatie met S. Tegen haar loog hij dat hij een beveiligingsbedrijf in Nijmegen had. In een vakantiehuisje leerde ze zijn donkere kant kennen. „Ik zat opgesloten in een huis, met de gordijnen dicht. Ik mocht ze niet opendoen. Drie weken lang”, vertelt ze. „U bent niet naar buiten geweest?”, vraagt Stegeman vol verbazing. „U kon niet weg daar?” Ze schudt haar hoofd. „Als hij wegging, nam hij de sleutel mee. Ik was gedrogeerd, dus ik wist niet eens waar ik was.”

Haar dochter ontfutselt uiteindelijk via het internet de ware identiteit van S. Hij wordt opgepakt waar ze bij is, maar gaat tijdens zijn kortstondige verblijf in de gevangenis gewoon door met brieven sturen waarin hij om geld vraagt. Dat heeft ze niet gedaan. Stegeman belooft de vrouw dat hij S. gaat vinden. De presentator krijgt vaker te maken met gewetenloze oplichters.

Confrontatie met S.

Stegeman en zijn team proberen S. meerdere keren onsuccesvol in de val te lokken. De missie lijkt gedoemd te mislukken, tot ze hem op een gegeven moment toch op weten te sporen op een camping. „Ik hoef niet met jou te praten”, zegt S. als de presentator hem aanspreekt. „Ik heb daar geen zin in. Wil je van het terrein afgaan? Anders laat ik mijn hond los”, dreigt S.

Maar nu Stegeman weet waar S. zich schuilhoudt, gaat ook de politie zich ermee bemoeien. S. en zijn vriendin Belinda (ook al een bekende van de politie) proberen zich opnieuw te verstoppen, maar worden voor het oog van Stegeman van hun bed gelicht. Het voorarrest van Johan is met 90 dagen verlengd, zij mag haar zaak wel in vrijheid afwachten.

