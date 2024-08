Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit zijn de belangrijkste verschillen tussen een tijdelijk en vast contract

Ben je in loondienst? Dan sta je in principe onder contract. Arbeidscontracten zijn er in allerlei verschillende soorten: een 0-urencontract, een tijdelijk contract of bijvoorbeeld een vast contract. Waar moet je op letten vóórdat je je handtekening zet, als je zo’n contract aangeboden krijgt en wat zijn de belangrijkste verschillen tussen een vast en een tijdelijk contract?

Grofweg kunnen we stellen dat een tijdelijk arbeidscontract een contract is voor een bepaalde tijd, bijvoorbeeld een jaar. Een vast contract is een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Maar, daar is nog niet alles mee gezegd.

Een arbeidscontract of arbeidsovereenkomst

Als je ergens aan de bak gaat, dan moeten er bepaalde afspraken worden gemaakt. Dat gebeurt via een arbeidsovereenkomst, ook wel het arbeidscontract genoemd. In die overeenkomst staan de afspraken die worden gemaakt tussen de werkgever en de werknemer.

Aan zo’n arbeidsovereenkomst zijn verschillende voorwaarden gekoppeld, die zijn vastgelegd door Rijksoverheid. Zo moet je in dienst zijn van de werkgever waarbij je met de werkgever afspraken maakt over de inhoud van het werk. De werknemer ontvangt loon voor het werk dat wordt uitgevoerd. Tot het minimumloon moet dit altijd in geld worden uitbetaald. Het bedrag boven het minimumloon kan – op basis van de afspraken – bijvoorbeeld ook via aandelen worden betaald. De werknemer dient het werk zelf uit te voeren. De inhoud van de arbeidsovereenkomst moet binnen één maand nadat je aan de slag gaat schriftelijk door de werkgever worden gecommuniceerd.

Vast contract

Maar wat is dan het verschil tussen zo’n vast of tijdelijk contract? Een vast contract verwijst naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Een vast contract loopt door totdat de werknemer zelf ontslag neemt, of de werkgever het contract stopt. Een werkgever kan een vast contract niet zomaar beëindigen. Om als werkgever een vast contract te beëindigen moet de werkgever zich aan bepaalde ontslagregels houden.

Zo kan een vast contract worden gestopt met zogenoemd wederzijds goedvinden. De werkgever kan de werknemer vragen akkoord te gaan met ontslag. Dat kan via een beëindigingsovereenkomst. In zo’n overeenkomst worden afspraken gemaakt over het ontslag. Let goed op de inhoud van zo’n overeenkomst, want die kan van invloed zijn op een eventuele werkloosheidsuitkering (WW-uitkering). Bij een opzegging met instemming kunnen er ook afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld een transitievergoeding.

Het is belangrijk dat er altijd rekening wordt gehouden met een eventuele opzegtermijn – dat geldt voor zowel de werkgever als de werknemer.

Tijdelijk contract

Heb je een tijdelijke arbeidsovereenkomst? Dan eindigt deze na de afgesproken termijn automatisch; ook wel ‘van rechtswege’ genoemd. Een tijdelijk contract hoeft niet altijd te gaan over een bepaalde tijdsbepaling, bijvoorbeeld 1 jaar, maar kan ook worden afgesproken voor de duur van een project. Is het project klaar? Dan stopt het contract. Ook bij een tijdelijk contract kunnen er regels gelden voor de opzegtermijn.

Is de arbeidsduur volgens het contract zes maanden of langer? Dan moet de werkgever op tijd aan de werknemer laten weten of het contract zal stoppen na die periode, of doorloopt. Dit moet een werkgever schriftelijk – en op tijd – laten weten.

Het contract verbreken

In sommige gevallen kan een (vast) contract vroegtijdig worden gestopt. Dat kan bijvoorbeeld als een werknemer op staande voet wordt ontslagen. Gelukkig kan dat niet zomaar, de werkgever moet aantonen dat daar een dringende reden voor is, zoals fraude of diefstal. Binnen twee maanden kan de werknemer laten weten dat hij of zij het niet met het ontslag eens is.

Daarnaast kan er sprake zijn van een collectief ontslag. Ook dan moeten er verschillende dingen aan de hand zijn. De werkgever wil de contracten van meer dan twintig werknemers binnen drie maanden beëindigen. De ontslagen zijn het gevolg van bedrijfseconomische redenen; het gaat financieel niet goed met het bedrijf. Daarnaast zijn de werknemers die de werkgever wil ontslaan werkzaam in hetzelfde werkgebied.

Wat voor contract je ook aangeboden krijgt, het is altijd belangrijk de kleine lettertjes goed te lezen. Heb je vragen over je (nieuwe) contract of heb je moeite met het lezen van het contract? Je kunt gratis bellen met het Juridisch Loket via het nummer 0800-8020. Zij kunnen je persoonlijk juridisch advies geven.

