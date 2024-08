Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vanaf morgen worden er wespen geteld, klopt het dat we er (nog) maar zo weinig zien?

Het is voor sommigen misschien niet het eerste wat je zou willen tellen: wespen. Vogels: oké. Geld? Graag! Maar die enge geelzwarte krengen waar zo veel Nederlanders panisch voor zijn… Toch gaat het vanaf morgen gebeuren met die toch wel nuttige diertjes: een nationale wespentelling. Is het waar dat we er dit jaar zo weinig zien?

De nationale vogeltelling is een bekend fenomeen. Lekker een dagje mussen turven op je balkonnetje of in de tuin, best leuk toch? Veel mensen doen daar aan mee, in 2020 bijvoorbeeld 75.000. Wespen tellen is relatief nieuw. Dat gebeurde alleen in 2022 en 2023.

Wespen tellen in Nederland relatief nieuw

Het aantal wespentellers in ons land lag toen op een paar honderd. „Dat was eerlijk gezegd nog niet zo’n groot succes”, vindt Nathan Veenstra, woordvoerder van de Wespenstichting. Tegenover Metro is hij voor deze keer – morgen tot en met 25 augustus – hoopvoller gestemd. „De nationale wespentelling is vanaf dit jaar onderdeel van de Tuintelling, waarmee we als initiatiefnemer een groter publiek hopen te bereiken.”

Het zal interessant zijn om binnenkort te weten hoeveel wespen er zijn geteld. Al enige tijd klinkt op sociale media af en toe de vraag: klopt het dat er (nog) weinig wespen zijn? Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die zich zorgen maken om het klimaat. Anderen reageren daar dan weer eh… als door een wesp gestoken op. ‘Want alles is volstrekt normaal!’ en ‘Klimaatangst-aanjager!’, dat soort dingen klinken dan; je kent het vast wel. In 2021 speelde de vraag over weinig wespen overigens ook al.

🐝 Jaar van de Wesp De nationale wespentelling is dit jaar gekoppeld aan het Jaar van de Wesp. 2024 is daartoe uitgeroepen om wespen positieve aandacht te geven. De Wespenstichting meldt: „We willen duidelijk maken dat wespen een interessante en soortenrijke groep insecten zijn. Met een grote diversiteit aan soorten, vormen, ecologie en gedrag.

Maar zijn er nou minder wespen?

Natuurlijk zal het antwoord de komende tijd blijken uit de telling. Maar wat nu al gemeld kan worden: het voorjaar was nat en de zomer kwam pas laat op gang. Dat zou een slecht wespenjaar opleveren, zo werd beweerd. Toch komen bij de Wespenstichting dagelijks meerdere aanvragen binnen voor hulp of advies vanwege wespennesten. Dat is alleen wel een vertekend beeld, stelt voorzitter Sjoert Fleurke van de stichting. „Doordat we meer bekendheid hebben gekregen in de afgelopen jaren, weten mensen ons steeds beter te vinden. Daarnaast zien we dat steeds meer mensen gifvrije oplossingen zoeken, ook wanneer ze last hebben van wespen. Terecht ook, wespen zijn heel nuttige dieren.”

„Hoe meer je leert over wespen, hoe meer je bewust wordt van het feit dat we deze dieren moeten koesteren. Te beginnen door wespennesten zo mogelijk te laten zitten of anders te verplaatsen in plaats van ze te laten verdelgen door een ongediertebestrijder. We hopen dat de nationale wespentelling daar een bijdrage aan kan leveren”, besluit Fleurke. En hij hoopt met alle tellers natuurlijk een echt antwoord te kunnen geven op ‘die prangende vraag’.

Wil je meedoen aan de nationale telling?

Wil je meehelpen met de nationale wespentelling, kies dan een plek uit waar je 30 minuten lang bijhoudt welke wespen of op wespen-lijkende insecten je ziet. Dat kan van morgen tot en met zondag 25 augustus. En je kan één keer of meerdere keren tellen. De resultaten geef je door via Tuintelling.nl, waar je verdere informatie vindt en jouw telling kan invoeren. Op de website van de Wespenstichting vind je alles over de verschillende soorten wespen in Nederland.

