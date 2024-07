Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Mogen winkeliers bedragen (naar boven) afronden als je betaalt?

Soms betaal je het exacte bedrag van het prijskaartje in een winkel, soms wordt het bedrag naar beneden of boven afgerond. Mag dat laatste eigenlijk wel? En zo ja, in welke gevallen?

We betalen minder vaak met contant geld. Maar toch kun je bij slechts 4 procent van de winkels niet meer met contant geld betalen, zegt De Nederlandsche Bank.

Mogen winkeliers bedragen naar boven afronden?

Volgens de Rijksoverheid mogen winkels een totaalbedrag afronden op 0 eurocent of 5 eurocent als je contant betaalt. Dat werkt zo:

Bedragen die eindigen op 1 of 2 worden afgerond naar 0 (naar beneden)

Bedragen die eindigen op 3 of 4 worden afgerond naar 5 (naar boven)

Bedragen die eindigen op 6 of 7 worden afgerond naar 5 (naar beneden)

Bedragen die eindigen op 8 of 9 worden afgerond naar 0 (naar boven)

Winkeliers moeten overigens wel duidelijk aangeven dat ze de afrondingsregel toepassen, bijvoorbeeld door een kassa- of raamsticker. De reden dat de wet dit toestaat is omdat munten van 1 en 2 eurocent in de praktijk onhandig bleken te zijn.

Munten van 1 en 2 eurocent blijven wetting betaalmiddel in Nederland

De munten van 1 en 2 eurocent blijven in principe een wettig betaalmiddel, maar een winkelier hoeft deze dus niet als wisselgeld te geven. Ook hóeven winkels ze niet aan te nemen, omdat zij vrij zijn betalingen niet te accepteren. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor beschadigd geld: de keuze is aan de winkelier. De kans is überhaupt klein dat je deze muntjes in het wild tegenkomt. De Nederlandsche Bank slaat al langer geen 1 en 2 cent meer.

Betaal je met pinpas of creditcard? Dan mag een winkelier níet afronden en moet je het exacte bedrag betalen. Hier maken we immers geen gebruik van munten, en er is dus geen reden om af te ronden.

