Mag je betalen met beschadigd geld?

Contant geld wordt lang niet meer zo vaak gebruikt als voorheen, maar op veel plekken kun je nog ‘gewoon’ met bankbiljetten en munten betalen. Maar hoe zit het eigenlijk als die beschadigd zijn?

De vraag of contant geld verdwijnt, doemt steeds vaker op. Vorig jaar waarschuwde De Nederlandsche Bank (DNB) al dat er in veel winkels geen contant geld meer wordt aangenomen. Maar eerder dit jaar bleek dat het aantal winkeliers en dienstverleners dat cash accepteert, vorig jaar onveranderd is gebleven. Volgens nieuw onderzoek van DNB stuitte maar slechts vier procent van de mensen bij Nederlandse winkels op een pin-only bordje.

Betalen met beschadigd geld: dit zijn de regels

Dan de hamvraag: kun je betalen met beschadigd geld? In principe wel, zegt de Rijksoverheid. Voorwaarde is wel dat je meer dan de helft van het biljet nog hebt. Dat is ook geen gekke gedachte, want anders zou je een briefje doormidden kunnen scheuren en op twee plekken kunnen uitgeven. Vooral briefjes van 5, 10 en 20 euro zijn kwetsbaar, omdat ze vaker worden uitgegeven en de kans op slijtage daardoor toeneemt. Munten zijn minder kwetsbaar, maar ook daar kan natuurlijk schade optreden.

Een winkelier mag beschadigd geld trouwens wél weigeren. Ook als de schade beperkt is, zijn zij vrij om daarin hun eigen beslissing te maken. Andersom mag jij beschadigd geld van winkeliers ook weigeren.

Maar als je het biljet niet meer kwijt kunt in winkels, kun je het altijd nog inwisselen bij het kantoor van DNB. Dat mag altijd, ook als je biljet maar een klein beetje schade heeft. Je hebt alleen een (kopie van een) geldig identiteitsbewijs en dit formulier nodig. Ook als je minder dan de helft van het bankbiljet hebt is nog niet alle hoop vervlogen, maar dan moet je wel kunnen aantonen dat het ontbrekende deel is vernietigd.

