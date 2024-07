Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kan Kamala Harris Donald Trump verslaan? Steun voor kandidatuur stroomt binnen

Nadat Joe Biden (81) zich gisteren terugtrok uit de presidentsrace, schaarde hij zich al snel achter vicepresident Kamala Harris als beoogde opvolger. Sindsdien stroomt de steun van onder meer prominenten binnen de partij en Amerikaanse beroemdheden binnen.

Het besluit van Biden kwam nadat twijfel was gerezen of hij fysiek en geestelijk wel in staat is zijn land nog vier jaar te leiden.

Amerikakenner noemt Kamala Harris beste optie

Jurist en Amerikadeskundige Kenneth Manusama denkt dat vicepresident Harris de beste papieren heeft. „Met Harris krijg je iemand die een vrouw is en ook veel jonger. Zij kan de coalitie tegen Trump weer bij elkaar brengen.”

Maar de steun vanuit de partij is daarbij cruciaal: „Willen de Democraten Trump verslaan, dan zullen ze echt eenheid moeten uitstralen”, denkt Manusama. „Ondanks twijfels over Harris beseft men dat Trump koste wat het kost verslagen moet worden. De ego’s zullen dus even moeten wachten, ze moeten hun eigen ambities opzij zetten en zich achter Harris verenigen. En dan nog is het verre van zeker dat ze Trump zal verslaan.”

Kamala Harris’ grootste zwakheid is dat ze te voorzichtig is geweest in haar uitlatingen, dat zal ze moeten veranderen, denkt de Amerikadeskundige. Maar dat ze tijdens haar vicepresidentschap niet altijd goed uit de verf kwam, is volgens hem normaal. „Je moet geen onrealistische verwachtingen hebben van een vicepresident. Hun enige rol is ‘in leven blijven’, maar eigenlijk kunnen ze niks. De onzichtbaarheid is inherent aan de baan.”

Eerdere rivalen en potentiële running mates spreken steun uit

Een aantal namen die eerder werden genoemd als mogelijke opvolgers van Biden hebben laten weten dat ze zich achter Harris scharen. Zo heeft de gouverneur van de staat California, Gavin Newsom, zijn steun uitgesproken voor Harris. Hij gold de afgelopen weken als de belangrijkste rivaal voor Harris in het geval dat Biden uit de race zou stappen. „Nu onze democratie en onze toekomst op het spel staan, is er niemand beter om Donald Trumps duistere visie aan te vechten en ons land in een gezondere richting te sturen dan Amerika’s vicepresident, Kamala Harris”, zei hij op X.



Tough. Fearless. Tenacious. With our democracy at stake and our future on the line, no one is better to prosecute the case against Donald Trump's dark vision and guide our country in a healthier direction than America’s Vice President, @KamalaHarris. — Gavin Newsom (@GavinNewsom) July 21, 2024

Ook de Amerikaanse minister van Transport, Pete Buttigieg, steunt Harris openlijk. De naam van Buttigieg zelf werd de afgelopen weken ook genoemd in verband met een gooi naar het presidentschap of vicepresidentschap. „Ik zal alles doen wat ik kan om Kamala Harris te helpen de volgende president van de Verenigde Staten te worden”, zei Buttigieg op X. De minister deelde in de post een verklaring waarin hij stelt dat Harris de juiste persoon is om Trump te verslaan en Biden op te volgen. „Ik heb haar buitengewone leiderschap mogen meemaken tijdens de campagne van 2020 en daarna tijdens de regering-Biden.”

De gouverneur van Pennsylvania, Josh Shapiro, sprak ook zijn steun voor Harris uit. Shapiro’s naam werd de afgelopen weken ook genoemd als mogelijke opvolger van Biden, en gaat nu rond als een mogelijke running mate van Harris. Amerikadeskundige Manusama denkt niet dat die kans groot is. „Dat zou te divers zijn voor één ticket: een zwarte vrouw en een openlijke homoseksueel. Daar is Amerika nog niet klaar voor.” Als mogelijke running mates noemt hij Buttigieg, Newsom en Gretchen Whitmer van Michigan.

Steun voor Harris van Amerikaanse beroemdheden

Amerikaanse beroemdheden delen hun enthousiasme over Harrris. Comédienne Rosie O’Donnell kijkt uit naar Harris als eerste vrouwelijke president van de Verenigde Staten. „Bedankt Joe Biden – Let’s goooo #stem #harris #geefenergie”, schrijft ze onder een afbeelding van de verklaring waarin Biden afziet van zijn kandidatuur.

Yvette Nicole Brown, die bekendheid verwierf met onder meer haar rol in de sitcom Community, is op X al druk campagne aan het voeren voor Harris. „Wees gewaarschuwd: als je hier komt met iets anders dan ‘Lets go! #TeamHarris!’, Ik blokkeer je ter plekke”, stelt ze op X. Al haar volgende berichten gaan inderdaad over Harris als mogelijke nieuwe presidentskandidaat.

De bekroonde filmregisseur Spike Lee, van onder meer de film BlacKkKlansman, staat ook achter Harris. Hij deelt op Instagram een foto van haar.



