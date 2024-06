Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoveel geld mag je jaarlijks belastingvrij schenken aan je kind

Ben jij van plan dit jaar geld te schenken aan je kind? Dan is het goed om te weten hoe het zit met de regels omtrent schenkbelasting. Zoveel geld mag je dit jaar belastingvrij schenken.

Belastingvrij schenken

In Nederland kennen we schenkvrijstellingen als je bijvoorbeeld geld schenkt aan kinderen of kleinkinderen. Schenk je een bedrag dat lager is dan de schenkvrijstellingsnorm? Dan betaal je geen schenkbelasting.

Ieder jaar mag je een belastingvrije schenking doen. In 2024 is dat bedrag gelijkgesteld aan 6633 euro. Heb jij een kind tussen de 18 en 40 jaar? Dan mag je dit jaar een eenmalige, verhoogde belastingvrije schenking doen van maximaal 31.813 euro. Je kunt geen gebruik maken van beide vrijstellingen; of je maakt gebruik van de jaarlijkse belastingvrije schenking, of van de eenmalige, verhoogde belastingvrije schenking.

Een van de voorwaarden voor de eenmalige verhoogde belastingvrije schenking aan je kind in 2024, is dat je de verhoogde vrijstelling niet eerder hebt gebruikt. Je hebt dus niet eerder een verhoogde belastingvrije schenking gedaan voor een eigen koophuis, dure studie of een vrije besteding.

Belastingvrije schenking dure studie

Er zijn uitzonderingen waarbij je meer mag schenken. Studeren kan een behoorlijk prijskaartje hebben. Ouders mogen daarom in 2024 een belastingvrije schenking doen van maximaal 66.268 euro om studiekosten te dekken. Dit kan niet zomaar. Daar zijn namelijk verschillende voorwaarden aan verboden. Zo moet het kind tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. Ook hier geldt dat er niet eerder gebruik mag zijn gemaakt van een verhoogde belastingvrije schenking. Dat geldt wederom voor een schenking voor de aankoop van een woning, studie of vrije besteding.

Hoeveel schenkbelasting betaal je? Heb jij een schenking ontvangen en wil je uitrekenen of, en hoeveel schenkbelasting je daarover moet betalen? Maak dan gebruik van de rekentool van de Belastingdienst.

Daarnaast moeten er zaken in een akte bij de notaris worden vastgelegd, schrijft de Belastingdienst. In die akte moeten een aantal afspraken worden opgenomen. Bijvoorbeeld voor welke studie de schenking is bedoeld, hoe hoog de kosten van de studie naar verwachting zijn en dat de schenking vervalt als het geld niet voor 2027 wordt besteed aan de studie.

Ook mag je de schenking niet zomaar voor iedere willekeurige studie gebruiken. De studie of opleiding moet per jaar minimaal 20.000 euro kosten om deze schenking te mogen doen. Dat zijn de studiekosten zónder kosten voor levensonderhoud. Je moet ook ‘aannemelijk kunnen maken’ dat de schenking daadwerkelijk voor de studie is gebruikt. En mocht je kind al een studieschuld van 50.000 euro hebben opgebouwd, dan kun je deze schenking ook niet achteraf voor zo’n studieschuld gebruiken.

Vrije schenking

Kortom; het bedrag dat je in 2024 als ouder belastingvrij mag schenken is in principe 6633 euro. Daarnaast zijn er dus nog andere mogelijkheden, onder bepaalde voorwaarden. Wil jij geld schenken aan je kleinkind? In 2024 mag je een belastingvrije schenking doen van in ieder geval 2658 euro per kleinkind.

