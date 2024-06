Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vandaag Inside Oranje-tafel ergert zich aan kritiek op afwezigheid René van der Gijp: ‘Waar bemoeien ze zich mee?’

René van der Gijp schitterde gisteravond van afwezigheid in Vandaag Inside Oranje. Zijn zoon was jarig. Geen enkel probleem, vinden zijn collega’s, maar van buitenaf was er kritiek op. Iets waar de mannen zich groen en geel aan ergeren.

Privé-jounalist Jan Uriot vond het ‘raar’ dat Van der Gijp er niet was, want Wilfred Genee was ook jarig.

Vandaag Inside Oranje over afwezigheid René van der Gijp

Presentator Wilfred Genee legt in de aflevering aan de kijkers uit waarom de analist niet op zijn vertrouwde plek zit. En hij kondigt meteen aan dat ‘Gijpie’ er volgende wéér een keer niet is. „Dan weten we dat vast, want dan gaat hij (Van der Gijps zoon Nicky, red.) afstuderen en is René er ook niet. Dus vandaar.” Laat Uriot het maar niet horen.



Derksen snapt maar al te goed dat Van der Gijp bij zijn zoon wil zijn en heeft wat mooie complimenten over voor zijn collega. „Toen René zijn ex-vriendin overleed, kreeg René plotseling zijn zoon, die moest hij nemen. Daar hebben wij ons best een beetje zorgen over gemaakt, want René leefde als een vrijgezel en dat heeft hij fantastisch opgepakt. Dat heeft hij echt fantastisch en serieus opgepakt. Het is echt een heel ander mens geworden.” Genee is het roerend met hem eens. „Daarom. Ik kan me dus heel goed voorstellen dat hij dan nu even bij Nicky wil zijn.”

‘Al die klootzakken spuien meningen’

„Er wordt ook wel echt moeilijk over gedaan, hè, dat je dan bij je zoon bent”, mengt Van der Gijps vervanger Rutger Castricum zich in het gesprek. Derksen: „Waar bemoeien de mensen zich mee? Wij vinden het heel sociaal. Zoiets zou hij vroeger nooit doen. Heel erg goed wat hij doet. En dan is er een of andere flapdrol van een roddelblad en die heeft er dan weer een mening over in een podcast, weet je wel. Die podcasts zijn ook een verschrikking, hè? Al die klootzakken die maar meningen spuien. Laat dat aan vakmensen over!”

Tafelgast en advocaat Job Knoester blijkt niet helemaal te weten wie Uriot precies is. „Is dat die man die altijd onder de zonnebank ligt?” Genee grapt: „Die heeft een zonnebank in zijn auto.” Derksen: „Die ken ik niet. Wat doet die man?” Knoester: „Onder de zonnebank liggen.”

