Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit wordt het Nederland van 2050, volgens het CBS

Meer inwoners, meer ouderen en meer mensen met een migratieachtergrond. Dat is de realiteit in Nederland in 2050 volgens het Centraal Bureau van Statistiek (CBS).

Het CBS nam verschillende scenario’s onder de loep en kwam vandaag met een aantal conclusies.

Meer mensen in Nederland

Er wonen op dit moment 17,8 miljoen mensen in ons land. In de meeste scenario’s van het CBS neemt dat aantal toe. Nemen de levensverwachting, het kindertal en migratie meer toe dan wordt voorspeld? Dat leven er in 2050 21,8 miljoen mensen in Nederland. Dat zou het extreemste geval zijn. Alleen als die factoren lager uitvallen dan verwacht, blijft de omvang van de bevolking ongeveer gelijk.

Meer mensen met een migratieachtergrond

In 2023 had 73 procent van de totale bevolking een Nederlandse herkomst. Dat zakt naar 66 procent bij een lage migratie en naar 58 procent bij een hoge migratie.

Het aantal inwoners dat geboren is buiten Nederland groeit in alle denkbare scenario’s. In 2023 ging het om 2,8 miljoen mensen. Dit kan bijna verdubbelen (5,5 miljoen) bij een hoog migratiesaldo. Maar ook als rem op migratie wordt ingetrapt, is de verwachting dat het aantal inwoners die niet in Nederland ter wereld kwamen toeneemt: tot 3,4 miljoen mensen.

Meer oude mensen

In 2023 woonden er in Nederland 3,6 miljoen 65-plussers. Dat is 20 procent van het totaal aantal inwoners. Hoe de migratie en gemiddelde levensverwachting er ook in de toekomst uitziet, het aantal ouderen neemt volgens het statistiekbureau toe. Het percentage ouderen varieert tussen de 21 procent en 28 procent, afhankelijk van het scenario.

Het aandeel 80-plusser verdubbelt in de meeste voorspellingen. „Dat komt doordat de naoorlogse generatie die tot de jaren 70 werd geboren omvangrijk is in vergelijking met de generaties na hen”, legt het CBS uit.

Het pijnlijke gevolg van een ‘ongunstige verhouding tussen mensen in en buiten werkzame leeftijdsgroepen’ is dat het moeilijker wordt om de verzorgingsstaat overeind te houden.

Meer mensen met hbo- of universitair diploma

In 2023 had 27 procent van de 20 tot 65-jarigen in 2023 een hbo- of universitair diploma. Dit geval ligt een stuk hoger in 2050, is de verwachting: 47 procent. „Dit komt vooral doordat de huidige twintigers en dertigers gemiddeld hoger opgeleid zijn dan de oudere generaties.” Er hebben nu al meer vrouwen een hbo- of universitair diploma, in 2050 zal dit verschil nog groter zijn.

Vorige Volgende

Reacties