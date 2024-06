Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Veel Nederlanders worstelen met verzorgingsarmoede, dit houdt het in

Een deo’tje in de ochtend, ‘s ochtends en ‘s avonds (of vaker) je tanden poetsen, een fijn zeepje onder de douche: het zijn dingen waar de meeste Nederlanders niet eens over nadenken. Maar toch is er een groep in ons land die verzorgingsarmoede ervaart. Wat houdt dat precies in?

Volgens onderzoek hoef je minder vaak te douchen dan je denkt, maar dat er in Nederland mensen zijn die het zonder verzorgingsproducten moeten doen, is een cru beeld. Zeker wanneer er ook nog eens sprake is van beknibbelflatie en krimpflatie.

Verzorgingsarmoede

Kruidvat en het Armoedefonds deden onderzoek naar verzorgingsarmoede en kwamen erachter dat één op de zeven Nederlanders (15 procent) hiermee te maken heeft. We spreken over verzorgingsarmoede als iemand in de afgelopen twaalf maanden soms of vaak geen tandpasta, wasmiddel en deodorant heeft kunnen kopen vanwege financiële problemen.

24 procent van de Nederlanders die dit probleem ervaren, kan zelfs wekelijks geen verzorgingsproducten kopen. 29 procent van de jongeren van 18 tot 25 jaar ervaart verzorgingsarmoede, 26 procent van de mensen met minimumloon (zij krijgen er vanaf juli wel geld bij).

Maar ook mensen die een midden (12 procent) of hoger (7 procent) inkomen verdienen, krijgen hier soms mee te maken. Hoe dat komt? Mede door inflatie, of bijvoorbeeld hoge zorgkosten of een dure tandartsrekening. De financiële situatie verslechtert dan, waardoor mensen keuzes moeten maken. En als die keuze tussen een brood of deodorant gaat, lijkt die snel gemaakt.

De studieschuld van jongeren lijkt bij die groep de grootste boosdoener. Gezinnen komen veelal in moeilijkheden omdat ze te weinig kennis over toeslagen en kinderopvang hebben.

Deze producten laten mensen het vaakst liggen

Verzorgingsproducten kunnen enorm in prijs verschillen en oplopen. Kijk maar naar de prijs van een fles zonnebrand of wasmiddel tegenwoordig. Mensen die te maken krijgen met verzorgingsarmoede, laten make-up (27 procent), haarverzorgingsproducten (19 procent) en zonnebrand (18 procent) het vaakst staan. Ook wasmiddel, deodorant en gezichtsverzorging kunnen ze regelmatig niet betalen.

Om toch representatief voor de dag te komen, zoeken sommige mensen naar alternatieven of lenen ze bijvoorbeeld deodorant van familie. Ook gaven respondenten aan minder zonnebrand te gebruiken om een fles langer mee te laten gaan.

Stress, angst en gebitsproblemen

De gevolgen van dit soort armoede zijn groot. Vooral op mentale gezondheid en binnen de sociale sfeer voelen mensen de effecten: 17 procent vermijdt sociale interacties, 42 procent voelt zich gestrest, maar ook een gevoel van falen, minder zelfvertrouwen, eenzaamheid en angst is aanwezig.

Het blijft echter niet bij mentale gevolgen, mensen met verzorgingsarmoede kunnen ook last krijgen van bijvoorbeeld acne, een droge of verbrande huid door de zon, een zweetgeur, vet haar en gebitsproblemen.

Om mensen in deze situaties te helpen, komen Kruidvat en het Armoedefonds met een actie: als je van 11 juni tot en met 24 juni een bepaald product koopt, doneert Kruidvat één van die producten aan iemand die het nodig heeft. Een tube tandpasta voor jou en dus eentje voor iemand die het zich anders niet zou kunnen veroorloven.

