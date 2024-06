Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opvoedvraag: ‘Kan ik mijn schoonmoeder vragen zich niet met de opvoeding te bemoeien?’

Kinderen opvoeden gaat soms gepaard met lastige situaties en ouderlijke zorgen. Daarom beantwoordt Laura Saija, hoofdredacteur van Famme en J/M Ouders én moeder van drie kinderen, wekelijks speciaal voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week een vraag van Aniek: „Kan ik mijn schoonmoeder vragen zich niet met de opvoeding te bemoeien?”

Laura schiet te hulp.

„Hi Laura,

Mijn man en ik hebben twee dochters. Mijn schoonmoeder woont om de hoek en komt elke dinsdag oppassen als mijn man en ik gaan werken. Ze komt al voordat school begint en brengt de oudste dan naar school. De jongste blijft dan de hele dag thuis.

Natuurlijk ben ik blij dat ze dit wil doen, want hiermee helpt ze ons echt uit de brand. Toch vind ik dat ze zich te veel bemoeit met de opvoeding van de kinderen. Ze koopt bijvoorbeeld ouderwetse kleding die mijn kinderen niet willen dragen en wordt boos als ik deze niet gebruik. Ze heeft zelfs een keer de kleren omgewisseld voor een schoolfoto. Ook vindt ze modern speelgoed schadelijk en probeert ze het te vervangen door houten blokken en stoffen poppen.

Ik vind dat toch iets dat aan mijn man en mij is. Dat je op je oppasdag een aantal dingen zelf wil bepalen, vind ik prima, maar bepalen welke kleding ze dragen en met welk speelgoed ze spelen vind ik echt niet aan haar. Mijn man wil er niets van zeggen tegen zijn moeder. Daarom mijn vraag: kan ik mijn schoonmoeder vragen zich niet met de opvoeding te bemoeien?

Groetjes Aniek”

Het antwoord

Hi Aniek,

Wat een lastige situatie met je schoonmoeder en wat vervelend dat je man er zelf niets van wil zeggen. Als hij niet achter je staat, kan het de relatie met je schoonmoeder complex maken. Het is daarom belangrijk dat je man jou hierin ondersteunt. Praat met hem en leg uit hoe je je voelt. Misschien kan hij je helpen om het gesprek met zijn moeder aan te gaan of in ieder geval achter je te staan als jij het gesprek voert.

Tijdens een gesprek met je schoonmoeder kun je ook duidelijke grenzen stellen. Je kunt haar eerlijk vertellen dat je het fijn vindt als ze bepaalde keuzes aan jou en je man overlaat, zoals de kledingkeuze voor de kinderen en het soort speelgoed dat ze gebruiken. Misschien kun je afspreken dat ze een aantal andere dingen mag kiezen. Dan voelt ze zich toch belangrijk. Een laatste redmiddel is natuurlijk een andere oppas, maar als je het is beter als jullie hier gewoon over eens kunnen worden.

Groetjes Laura

